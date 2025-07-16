銘傳大學將建「全台校園最長手扶梯」　學生免爬396階「天梯」

▲銘傳大學台北校區將興建全台校園中最長、最高規格的電扶梯。（圖／銘傳大學提供）

記者許敏溶／台北報導

銘傳大學台北校區以「樓梯多」聞名。為解決師生困擾，銘傳大學今（16日）宣布，預計下半年開工，在校區中央梯道興建電扶梯，從中山北路就能直達學校教學核心，電扶梯上方將建置太陽能發電遮棚，同步提供照明與電力，完工後將是全台校園中最長、最高規格的電扶梯，告別「樓梯大學」時代。

銘傳大學台北校區以「樓梯多」聞名，從山下到山上共有396級階梯，達到25層樓高，這個「天梯」成為學生們的惡夢，還曾有女學生表示，蘿蔔腿就是「天梯」造成，但這個窘境即將改變。

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銘傳大學今天表示，為解決師生長期以來的樓梯困擾，規劃在台北校區的中央梯道興建電扶梯，電扶梯將串聯校門口與主要教學區，從中山北路就能直達學校教學核心，這項工程預計今年下半年開工，全力打造更具關懷與舒適的學習環境。

銘傳大學說明，為提升台北校區師生上下山的便利性，校方從2018年3月啟用5座無障礙景觀電梯，成功改善校內大樓間的垂直動線問題。2023年起更推出免費校內短程接駁車服務，在台北與桃園兩校區每日定時循環行駛，獲得師生一致好評。目前正盤點各大樓與教學棟間的垂直動線，逐步規劃建置更多校內電扶梯，結合原有五座無障礙電梯與接駁系統，真正告別「樓梯大學」的時代。

銘傳大學指出，電扶梯工程將結合太陽能光電技術，在設施上方建置太陽能發電遮棚，不僅具備遮陽避雨的實用功能，更能同步提供照明與電力，推動智慧綠能校園的發展。完工後，將是全台校園中最長、最高規格的電扶梯，也為銘傳校園景觀再添新亮點。