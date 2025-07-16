快訊／15縣市大雨特報　大雷雨炸北北基「國家警報響」

▲今日午後大台北降下大雨。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

雨區擴大！中央氣象署針對15縣市發布大雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（16）日大台北、南投地區及西半部、宜花山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石。

大雨特報

影響時間：16日下午至16日晚上

＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區

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▲大雨特報 。（圖／氣象署提供）

氣象署下午1時30分也針對基隆市、台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時30分，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

基隆市 七堵區

台北市 松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區

新北市 三重區、永和區、汐止區、深坑區、石碇區、萬里區

另外，氣象署下午1時31分同時針對新北市北港溪（汐止柯子林）、新北市永定溪（石碇蚯蚓坑）、新北市石碇溪（石碇淡蘭吊橋）、台北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布山區暴雨災防告警，持續時間至下午3時30分，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

▲大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）