LIVE／彰化以南強降雨持續　氣象署最新說明

生活中心／台北報導

中央氣象署昨啟動較大規模或較劇烈豪雨加強作業，台灣今（10）日仍位於低壓帶內，配合西南風伴隨水氣移入，天氣持續不穩定，目前彰化以南及台東地區持續有強對流影響，需留意短延時強降雨。氣象署將於10時30分舉辦記者會說明天氣狀態，《ETtoday新聞雲》全程直播。

氣象署啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」的標準，是在颱風警報期間以外，本島或各離島發生連續降雨，包含多縣市豪雨、且有局部縣市達大豪雨標準；或局部縣市單日就達超大豪雨、或預估連日大豪雨的情況；且在前述情境下降雨仍將持續。

氣象署豪大雨特報資料顯示，今(10)日臺東縣(山區及大武鄉)及屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，屏東縣地區及高雄市山區有局部豪雨或大豪雨，南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、臺南市、高雄市、臺東縣地區及蘭嶼有局部大雨或豪雨，彰化、綠島、澎湖及金門地區有局部大雨發生的機率；請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。

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超大豪雨地區 屏東縣、台東縣

大豪雨地區 高雄市

豪雨地區 台南市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、南投縣

大雨地區 彰化縣、金門縣、澎湖

▲豪大雨特報區域。（圖／氣象署）