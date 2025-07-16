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快訊／14縣市大雨特報！雙北防雷擊強陣風　下到晚上

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳嘉恩／台北報導

中央氣象署今（16）日中午12時45分針對14縣市發布大雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，南投地區及西半部、宜花山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石。

大雨地區
台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣

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▲大雨特報

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署

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