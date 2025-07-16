曾找炎亞綸代言...「歡歌APP」慘了　侵權518首歌海撈3082萬

▲炎亞綸曾代言的「歡歌APP」因侵害多家流行音樂公司著作權遭起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

獲網友好評的手機軟體「歡歌APP」，涉嫌未經授權，擅自重製周杰倫、五月天、張惠妹等多位藝人名曲，提供民眾下載用來伴唱並錄製影像，藉此吸引會員儲值獲利，台北地檢署16日依違反《著作權法》，起訴「歡歌APP」台灣代理公司負責人陳智宇、行銷總監張彭瑋，並請法院宣告沒收3082萬餘元的犯罪所得。

「歡歌APP」是由香港MAXBROS LIMITED在台代理公司「全民音樂」所負責經營，2023年時舉辦記者會，宣布由藝人炎亞綸擔任代言人，因為這款APP除了提供免費下載歌曲，還兼具交友功能，使用者可跟著伴唱錄製後上傳分享，供其他會員觀賞，會員間可儲值互相斗內打賞互動，吸引不少網友使用。

包括滾石國際、華納國際、台灣索尼、豐華唱片、環球國際、愛貝克思、華研國際、福茂唱片、杰威爾音樂、種子音樂、相信音樂等業者發現，「歡歌APP」提供民眾重製的歌曲都未取得授權。

警方調查，「歡歌APP」從2022年5月起侵權歌曲多達518首，將全案移送法辦，檢察官游明慧調查認為，全民音樂負責人陳智宇、行銷總監張彭瑋2人要為侵害他人著作財產權負責，依法將2人提起公訴，另外陳姓品牌專員只是負責與藝人接洽活動等業務，應不知歌曲版權問題，獲處分不起訴。