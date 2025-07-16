女兒是知名網紅！　緯創數技投控董「每月金援」小40歲女密友

▲6/13 21：53 女密友進入黃柏漙家約會，可見他們可以在黃家相處很大方。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

臉書上有個小有名氣的「波波的餐桌日常」粉絲專頁，近來傳出經營的女生其實家世背景大有來頭，原來她爸是緯創數技投控董事長黃柏漙。只是「波波的餐桌日常」偶爾會上傳爸爸的畫面，但是媽媽一直以來缺席。

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▲6/15 21：19 之後黃柏漙開車回新北淡水住處，他載女密友是與女兒共用的一輛白色速霸陸。

據傳，黃柏漙與該名女密友差40多歲，關係維持長達10年以上，然後月給3萬多元經濟支援。本刊直擊該名從夜生活畢業的女密友日常，平時朝九晚五的她，更不時會前往黃柏漙的家中約會，然後上演溫馨接送情的戲碼，跟檯面上其他企業大老的花花草草相比起來樸實、儉約並且恬淡許多。

▲在女兒經營的狗狗粉絲專頁上，偶爾可見黃柏漙身影，看得出他對狗有一定程度的疼愛。

這也難怪「波波的餐桌日常」粉絲專頁長期僅有黃柏漙的女兒、愛犬，偶爾出現爸爸，但是不見「女主人」的蹤影。除此之外，粉絲專頁還有出現黃柏漙載著該名女密友時，那輛白色速霸陸的方向盤，以及跟著他回家的那隻愛犬波波。

▲在黃柏漙女兒經營的粉絲專頁中，也有出現狗狗跟那輛溫馨接送女密友的白色速霸陸（圖）。

▲黃柏漙的女兒身為網紅，不但經營「波波的餐桌日常」粉專，也是知名寵物餐廳「波宅」的主理人。

另外從上述約會日常也可從中得知，黃柏漙與女密友並沒有到同居的地步。其實兩人的故事在上流社交圈廣為流傳，除了男方的低調與長情，以及女密友很接地氣的真愛表現，默默地守護在高齡的黃董事長身旁，另外也不忘在自己的正職崗位力爭上游。



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