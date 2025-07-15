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快訊／證實台電董事長探視重傷員工　卓榮泰談普發1萬：會分散力量

▲▼卓榮泰主持行政院院會。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰證實，台電董事長曾文生已趕赴奇美醫院探視受傷員工。（圖／行政院）

記者柯沛辰／綜合報導

台電嘉義區處一名員工15日下午在義竹地區搶修因丹娜絲颱風造成的高壓斷線，但檢電、掛接地過程中，不慎遭電擊，當場失去呼吸心跳，被送往奇美醫院柳營分院救治，目前使用葉克膜持續搶救中。行政院長卓榮泰證實，台電董事長曾文生已趕赴奇美醫院，拜託院方妥善照顧受傷員工。

卓榮泰在臉書發文表示，中央與地方政府正全力搶救風災水災，各地也逐步恢復供電時，卻驚聞台電同仁在嘉義義竹執行任務時身負重傷，令人心酸。稍早台電董事長已速速趕往奇美醫院探視，也拜託院方妥善照護，祈禱能平安脫離險境。

卓榮泰強調，他今天去到台南將軍區，宣布了最新的屋損復原慰助金發放標準，此時此刻一定要發揮積沙成塔、眾志成城的力量，匯集國家整體實力，將所有預算經費用於必要之處，「如果普發現金，分散力量，並不會讓國家有充裕的實力強化國土安全韌性...」

卓榮泰指出，普發現金，不能讓國防部整建儲存設施，不能讓海巡署增購艦艇無人載具，不能讓農業部升級國家糧倉安全，不能讓內政部更新公共避難設施，尤其「強化安全韌性特別條例」已匡列4100億元預算，這幾乎已是近年來積累歲計賸餘的全部，其他新增出來的需求，都必須舉借債務才能支應，更毫無道理「舉債發現金」。

卓榮泰認為，退一萬步言，政府如果有需要必須舉債，也是用於治水、防災減災、經濟發展、國防需求等等...，而不是用於普發10000元，使國家失去強化各項建置的能力，希望國會及國人能夠基於國家一體，同島一命的精神理解與支持。

▼卓榮泰15日下午南下台南將軍區勘災。（記者林東良翻攝）

▲行政院長卓榮泰15日下午南下台南將軍區勘災，市長黃偉哲陪同說明災後情況。（記者林東良翻攝，下同）

 
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快訊／證實台電董事長探視重傷員工　卓榮泰談普發現金：會分散力

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