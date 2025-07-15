糗！民眾黨候任立委盜劉建國圖卡　還用辣椒塗改被網友狂酸

▲民眾黨候任立委蔡春綢盜劉建國圖卡，還用辣椒塗改被網友狂酸。（圖／翻攝自蔡春綢臉書）



記者陳家祥／台北報導

丹娜絲颱風在中南部地區造成嚴重災情，名列民眾黨不分區立委第11席的蔡春綢，14日夜間在臉書貼文，稱經過呼籲後，辣椒終於被納入補助；她更說，災後補救要有效，「颱風無情，政策要有情」。但貼文中的一張圖片卻被網友抓包，疑似盜用民進黨立委劉建國的圖片，甚至還用辣椒遮蓋劉建國的Q版人物，被網友酸爆「盜圖」、「民眾黨就是愛抄襲」。

民眾黨不分區名列第11位的蔡春綢，若在2年條款未取消的狀況下，幾乎篤定可以在2026年進入立法院。她14日深夜在臉書貼文，指丹娜絲颱風過後看見農友望著損毀的作物，那雙無奈的眼神，令人揪心，「我們不能只是感傷，更要為他們發聲！吶喊！大聲疾呼！他們聽到了」，辣椒終於被納入災後補助品項，這不是施捨，是應得的正義。

蔡春綢說，這也證明，只要政策肯轉彎，問題就有解方。颱風無情，政策要有情。效率，是對災民最基本的尊重。

但是諷刺的是，蔡春綢臉書貼文附上的圖片，卻被網友抓包是盜取自民進黨立委劉建國臉書的圖片，甚至還以辣椒將劉建國的卡通圖像遮蔽，明顯是在知道圖片來源的狀況下進行「加工」。

就有網友在下方留言，「為什麼偷人家的圖？因為柯文哲偷民眾貢獻的政治獻金，所以你們覺得他可以，你也可以偷別人的圖？」、「盜圖仔」、「為什麼要盜用人家的圖」、「為什麼要偷用劉建國委員的圖，還把人家的臉蓋掉？」

▲民眾黨候任立委盜劉建國圖卡。（圖／翻攝自Facebook）