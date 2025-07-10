28歲男壞壞太猛「陰莖啪一聲」！以為沒事　切開包皮才知嚴重撕裂

▲男子沒有典型陰莖骨折症狀，但醫師開刀後發現他的海綿體與尿道嚴重撕裂。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

波蘭一名28歲男子在與伴侶進行性行為時，突然聽到「啪」一聲，雖然陰莖沒有明顯變形或腫脹，看似毫無異樣，但是尿道口卻大量出血，他立刻前往醫院就診。醫療團隊當即決定開刀查明傷勢，並在手術中赫然發現，男子陰莖底部出現罕見的撕裂傷，不只海綿體受損，連尿道也一併撕裂，慘不忍睹。

根據《太陽報》報導，該名28歲男子因為性行為過於激烈，導致陰莖受傷，疼痛不已的他立刻前往斯武普斯克的醫院就醫。醫師最初懷疑他是典型的陰莖骨折，但男子卻沒有出現典型的生殖器腫脹、彎曲或瘀青等症狀。

儘管男子的陰莖沒有腫大或瘀青，外觀看起來正常，但是龜頭卻又伴隨大量出血，顯示內部可能出現嚴重問題。醫療團隊立刻決定開刀查明傷勢。最終在手術中赫然發現，男子的陰莖底部出現罕見的撕裂傷，不只海綿體嚴重受損，連尿道也出現撕裂。

為了找出受傷部位，醫師先將皮膚剝開，再以鹽水沖洗整個陰莖，最後一針一線縫合修補。術後男子留置導尿管觀察，3天後順利出院，復原狀況良好。

報告指出，多數陰莖骨折會發出清脆聲響，伴隨劇烈疼痛與腫脹，這是因為勃起時包覆在外的白膜（tunica albuginea）會被撐緊，若用力錯誤便可能破裂。

研究顯示，大約20%的陰莖受傷個案會連帶造成尿道撕裂，若出現排尿疼痛或出血，應立即就醫。醫師強調，儘管這類案例罕見，但一旦發生就需要盡快診斷與手術，否則恐造成長期併發症，包括勃起障礙與嚴重疤痕。

更嚴重的是，若撕裂傷口遭到細菌感染，可能演變成「尿源性敗血症」（urosepsis），從泌尿系統擴散至全身，引起發炎、組織壞死甚至多重器官衰竭，最終可能致命。