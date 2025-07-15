轟在野黨普發1萬違法違憲　卓榮泰怒：讓他們沒有機會再亂審

▲行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（15日）南下高雄會勘農糧署仁武倉庫，重砲批評藍白在野黨強行通過普發1萬元違憲違法，且歲計賸餘扣掉4100億特別預算後僅剩300多億，遠不足普發所需2300多億。他直言，那些不會審、不會算預算的委員，就叫別人來審，「不要讓他們再審好不好？讓他們沒有機會亂審預算，國家才能健康、才能進步」。

卓榮泰說，這個月是國家團結月，我們有重大活動就是把以往民安、萬安演習跟國防部的漢光演習結合成為城鎮韌性演習，這幾天正在如火如荼進行中。他下午也要去視導演習，看看民生物資發放狀況、存放能量與動能等。

卓榮泰提到，前幾天通過了強化經濟跟社會國土韌性安全特別條例，其中有1500億的國土安全韌性，分別由國防部、海委會、內政部、農業部分別主責。

卓榮泰說，農業部就是今天看到的強化糧食儲放跟穩定緊急時期供應計劃，共編列8億元，將來用於增建低溫冷鏈糧倉、把舊有糧倉設備翻新，還有重要的，要設置足夠且運作如序的發電設備，加起來要8億，讓儲放品質更好、儲放數量更多、儲放更久，讓人民的生活在接受挑戰時，能有最基本的保障。

接著卓榮泰話鋒一轉，提及有在野黨委員要增加預算拿去普發現金，依憲法70條、預算法91條，當立法院要用法律案、預算案增加行政院任何歲出時，必須徵詢行政院意見，「過去到現在，一年多來，立法院從來沒有做過這件事！所以這是違憲違法，所以我們必須要有作為」。

更何況，我等一下離開高雄要去台南勘災，這次颱風讓台南有1萬7、8千戶左右的民房毀損，都要予以整建，「如果政府現在要舉債，我也寧願舉債修復民房、救災，而不是舉債發現金」，這樣不能集中力量真正解決台灣的問題。

「4100億放在特別預算，歲計賸餘已經用完了。」卓榮泰說，在野黨委員說還沒用完，但事實上經過主計總處再三盤算，扣掉4100億也只剩下300多億的歲計賸餘，遠遠不足普發所需的2300億。

接著卓榮泰感謝在場的民進黨委員，不僅會審預算、也會算預算，審預算時知道不能違憲違法，「期待那些不會審、不會算預算的委員，就叫別人來審好了，不要讓他們再審好不好，讓他們沒有機會亂審預算，國家才能健康、才能進步」。