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Threads剛過2歲生日！連結點擊慘兮兮　專家揭最大問題：沒定位

台灣人超愛 Threads「平均使用時間」摘冠　網揪真相：同溫層很厚

▲Threads 用戶破3.5億，連結點擊卻慘兮兮。（示意圖／達志／美聯社）

記者陳致平／綜合報導

Threads 才剛推出 2 周年慶生彩蛋，在歡樂氣氛下看似風光，這款 Meta 旗下的社群平台，月活躍用戶已突破 3.5 億，然而，光鮮數據背後卻潛藏隱憂，Threads在導流至其他網站的表現上不盡理想，用戶點擊連結的意願低落，這恐讓仰賴外部網站維生的創作者、出版商等，對使用該平台的吸引力大打折扣，成為平台未來發展的一大絆腳石。

根據數據分析公司Similarweb 的數據顯示，今年6月Threads的外部引薦流量攀升至2,840 萬次，相較一年前的1,510 萬次有顯著成長。但考量到 Threads 目前每日平均活躍用戶超過 1.15 億，這數字儼然不成正比。Similarweb的數據透露出使用者的習慣，Threads大部分用戶鮮少點擊平台上的連結。

據科技新聞網站 Engadget報導，一位加州大學洛杉磯分校（UCLA）、且專精社群媒體行銷的兼職教授哈伯曼（Lia Haberman）表示，對於這項數據並不感到意外，她解釋，用戶已經被訓練成不去尋找連結、不包含連結、不去思考連結，「你不可能一夕之間就期待大家會擁抱連結」。

▲Threads的負責人莫斯里去年曾表示，Threads 並非刻意降低連結的權重，而是因為「用戶對連結的按讚和評論不多」。 。（圖／翻攝自Threads）

▲Threads的負責人莫斯里去年曾表示，Threads 並非刻意降低連結的權重，而是因為「用戶對連結的按讚和評論不多」。 （圖／翻攝自Threads）

Threads的用戶普遍懷疑 Meta 官方對含有連結的貼文採取降權處理。負責 Threads 的 Instagram 負責人莫斯里（Adam Mosseri）去年曾表示，Threads 並非刻意降低連結的權重，而是因為「用戶對連結的按讚和評論不多，因此我們不太重視它們」。

儘管 Meta 最近已改變策略，並逐步採取措施，讓更多「優質」連結能出現在推薦貼文中，甚至在今年 5 月開放用戶在個人資料中新增更多連結，並提供連結分析數據，希望「幫助用戶擴展影響力」，但目前看來，這些努力尚未完全奏效。

▲▼facebook,meta。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲在出版商的總體流量中，Threads提供的引薦流量始終佔不到千分之一。（圖／取自免費圖庫Pexels）

除此之外，出版商作為 Threads 上最常發布連結的用戶之一，似乎也未從 Threads 獲得顯著的流量。根據美國網站流量分析機構Chartbeat的數據顯示，自今年年初以來，出版商來自 Threads 的頁面瀏覽量幾乎翻了一倍，從1月的880萬次上升到6月的1,510萬次。然而，在出版商的總體流量中，Threads提供的引薦流量始終佔不到千分之一。相較之下，Facebook 的引薦流量（Referring Sites）同期約在2%～3% 之間，而Google Discover則約佔13%到14%。

哈伯曼表示，Threads對連結的矛盾態度，可能反映了該平台仍面臨的更大的定位困境。她指出，Threads 並非像過去的 Twitter 那樣以追蹤即時新聞聞名，也不是一個擁有高度活躍次文化的場域。她強調，Threads 需要有一個明確的目標，「而現在，它看起來更像一個工作上的意見箱，人們只是在抱怨和傾倒負面情緒。」

在線上搜尋體驗日漸變差、AI 迅速取代許多搜尋並侵蝕網站搜尋流量的時代，Threads 這類平台是否能有效為網站導流，已成為一個日益緊迫的問題。雖然 Threads 不太可能彌補搜尋流量的缺口，但若能提升連結導流能力，不僅將有利於Meta長期爭取的創作者、出版商和小型企業主，也可能幫助 Threads建立其在眾多社群平台上的獨特身份。

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