河智媛驚喜剪短髮！　清爽新造型美翻全場　粉絲大讚「更有魅力」



▲河智媛近日剪了短髮令粉絲驚豔。（圖／河智媛IG、threads@hajiwon.22，下同）

記者林懿捷／綜合報導

有「蜜大腿女神」之稱的韓籍啦啦隊成員河智媛，近日在社群上以一頭清爽俐落的短髮造型驚喜亮相，令大家眼睛一亮。擔任樂天桃猿啦啦隊的她，以活力四射的舞台魅力擄獲許多球迷的心，如今剪掉長髮轉換風格，更粉絲直呼「太美了吧」、「更有魅力了」！

河智媛透過Instagram與Threads平台公開短髮新造型，整體看起來既清爽又俐落，充滿夏日感，她也寫下簡短的文字：「是不是要和河智媛漸行漸遠了？」、「期待看到智媛短髮的人在這裡」，讓不少粉絲湧入留言表示支持，紛紛稱讚「太適合短髮了吧！」、「根本韓劇女主角」、「短髮氣質大爆發」。



▲短髮和長髮都很美的河智媛。

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河智媛自加入樂天啦啦隊以來，便因亮眼外型與大方搞笑的個性迅速累積人氣，還被暱稱為「河大叔」。除了在球場上的舞蹈應援，也經常在IG上與粉絲分享生活點滴，而本週五，她將以新造型現身微風南山之夜「潮頑之夜 GEN Z LUXE NIGHT」活動。

本周末在大巨蛋舉行的中職明星賽，河智媛會和同為「樂天三本柱」成員廉世彬與禹洙漢，在限定的快閃店以老闆娘之姿現身，粉絲能親見到帶來新風格魅力的短髮智媛。

▼中職明星賽樂天三本柱將在大巨蛋開韓食店，化身老闆娘應援。（圖／樂天桃猿提供）