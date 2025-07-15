　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

修杰楷也在穿的「軟實力」！​NB頂級緩震跑鞋1080v14走遍日常與跑道　跑出生活節奏感​

▲▼NB,修杰楷,1080v14,緩震,跑步,旅行,穿搭,日常,New Balance,Fresh Foam。（圖／業者提供）

▲修杰楷親身演繹1080v14的軟實力哲學，無論跑步還是生活，這雙鞋都穩穩陪伴他每一步，跑出屬於自己的節奏。（圖／New Balance提供，下同）

消費中心／綜合報導

在螢光幕前，他是全能暖爸、穩重男星；在日常生活中，他則是擁有十多年跑齡的自律跑者。對修杰楷而言，跑步不只是鍛鍊體能，更是一種讓自己與生活對話的方式。「跑步像是我生活的導航儀，能幫助我釐清思緒、沉澱心情。」無論是清晨或深夜，只要有空檔，他總會用跑步為自己重新充電。這段與跑步相伴的旅程，也讓他對跑鞋有著極高標準。而能讓他越跑越穩、越跑越有感的信賴夥伴，正是New Balance的「軟實力跑鞋」1080v14。從家庭生活、工作現場，再到城市跑道，這雙跑鞋始終陪著他，踏實前行。

1080v14讓腳步更穩定　修杰楷：有了它，更期待每一次的跑步

談起第一次穿上1080v14的感覺，修杰楷露出滿意的笑容：「本來不確定什麼叫『軟實力跑鞋』，但一穿上它，我馬上就懂了！」他特別喜歡這雙鞋在柔軟與支撐之間拿捏得恰到好處的平衡感，搭載的Fresh Foam X中底在緩震時仍保有穩定性，腳感回彈且踏實，讓跑步時更多了一份安心感。

修杰楷提到他在不同城市、各種地形跑過無數次，舒適是他挑跑鞋的關鍵指標「這雙鞋讓跑步變得很舒適，甚至會期待下次再穿上它去跑步。」不管是晨跑時的長距離，還是台北午後繞圈間歇跑，1080v14都能讓腳下感覺輕快且被支撐著「那種柔軟中帶著力量的感覺，正是我愛上這雙鞋的原因！」修杰楷笑著說。

▲▼NB,修杰楷,1080v14,緩震,跑步,旅行,穿搭,日常,New Balance,Fresh Foam。（圖／業者提供）

從緩震到透氣，讓每一步都愛不釋「腳」

對修杰楷來說，一雙好的跑鞋，不只能應付訓練，更要能駕馭日常生活的每一段路。全新升級的1080v14，就是這樣一雙「讓人愛不釋腳」的跑鞋。他特別提到：「長時間穿著也不會悶熱，針織鞋面的透氣度真的非常好。」大讚這雙鞋很適合帶小孩出遊或出國時穿搭，好看之外又不易悶熱，讓他在夏天穿整天也不會有壓迫感或黏膩感；升級後的1080v14在鞋底也增加耐磨橡膠用量，即使是夏日午後雷陣雨的濕滑路面，還是城市裡的柏油跑道，它都能讓腳步穩穩貼地、不滑不偏。

修杰楷笑說，他現在出門都不再特別區分「跑鞋」或「走路鞋」，因為都靠1080v14無縫銜接各種生活情境。「現在出門拍片就穿它，結束後換個裝直接去跑，真的方便很多！」無論去哪，這雙鞋都能跟得上你的節奏，柔軟支撐你的每一步。

▲▼NB,修杰楷,1080v14,緩震,跑步,旅行,穿搭,日常,New Balance,Fresh Foam。（圖／業者提供）

用跑鞋認識世界，跑步也是一種旅行方式

談到跑步帶來的美好回憶，修杰楷分享：「不管到哪個城市，我都會在行李箱裡多塞一雙跑鞋，用跑步的方式來認識一個地方是我很喜歡的旅行方式。」他特別提到最近一次在東京皇居晨跑的經驗：「天氣很適合，可以看到很多跑者聚集在那裡一起用腳步感受城市，那種氛圍很讓人感動。」

「如果要說我的軟實力，我想是多角色的切換，讓生活變得更多元。」修杰楷笑說。作為演員、父親、跑者，他在不同角色間靈活轉換，展現柔軟卻堅韌的力量，就像他腳下的1080v14跑鞋，以穩定支撐與柔軟緩震，陪伴他面對挑戰。無論在異國街頭或台灣的清晨傍晚，1080v14是他找回自我節奏的夥伴。「它陪我走過不同城市與工作挑戰，讓我知道無論什麼環境挑戰，它都在。」這份韌性與1080v14的穩定支持，讓他跑出屬於自己的人生節奏。

▲▼NB,修杰楷,1080v14,緩震,跑步,旅行,穿搭,日常,New Balance,Fresh Foam。（圖／業者提供）

給不同生活節奏的你，一雙真正動靜皆宜的跑鞋

無論是專業跑者還是剛起步的新手，修杰楷都真心推薦1080v14給每個擁有不同節奏的人：「推薦給所有想接觸跑步的朋友，不管是休閒慢跑還是進階訓練，都很適合，甚至日常穿搭也完全沒問題。」在他眼中，這雙鞋不僅擁有多場景的適應力，更能讓每個人跑出屬於自己的步調。他認為，跑步本身並不難，難的是找到一雙真正能長久陪伴、給你足夠支持的夥伴。而1080v14，就是這樣一雙能輕鬆融入生活、隨時準備好陪你出發的鞋。想全力衝刺還是想悠閒漫步，或是簡單地出門走走，它都能穩穩跟上，成為腳下最可靠的力量。

全新軟實力跑鞋1080v14 >>

▲▼NB,修杰楷,1080v14,緩震,跑步,旅行,穿搭,日常,New Balance,Fresh Foam。（圖／業者提供）

▲▼NB,修杰楷,1080v14,緩震,跑步,旅行,穿搭,日常,New Balance,Fresh Foam。（圖／業者提供）

NB 實體通路加碼活動：

好禮1：即日起至7/28（一）至全台New Balance概念店及體驗店，以及RUN運動體驗店，凡購買鞋衣任二件，內含指定運動功能鞋款，即可享有現抵NT$800優惠。

好禮2：即日起至8/31（日） 至全台New Balance概念店及體驗店以及RUN運動體驗店，凡購買任一指定運動鞋款，即贈「理膚寶水 夏日防曬淡斑組」，內含： - 安得利淡斑淨亮極效夏卡防曬液3ml - 安得利清爽極效夏卡防曬液3ml - MELA B3淡斑淨亮精華3ml

*本活動不適用於NB GREY形象總店、NB 1906潮流形象店與Factory Outlets，活動詳情請以現場門市公告為主。 
*贈品數量有限，贈完為止。
*門市現場以工作人員說明為準

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
597 2 0789 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
藍一人500元出席反罷活動？　新北市黨部駁斥：子虛烏有
金麟魚大爆發竄跳！　釣客震驚：以為世界末日
科技廠將下市！欠薪2771萬元　處分重要子公司
黃仁勳：將向中國銷售H20晶片　已獲美方批准
台大醫錄取資格遭撤銷　台中女學霸動向曝
葉元之宣講遭辱罵、出手攻擊　脫序畫面全都錄
離奇消失26年！董公祖神像突現蹤　信眾北上接駕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

修杰楷也在穿的「軟實力」！​NB頂級緩震跑鞋1080v14走遍日常與跑道　跑出生活節奏感​

樂檸漢堡「珍奶堡」全門市限量開賣　夾了牛肉排、炸雞排

2大外送平台「防空演習期間」暫停服務　最長停送1小時

麥當勞「杯蓋變紙封膜」挨批整人　業者：單一分店測試中

漢堡王雙套餐下殺65折　麥當勞6夯品買1送1

地下車庫竄火難控！鋰電池火災挑戰升級　正德防火以創新科技　打造新能源車場域的全方位防護線

【廣編】光澤醫美三度支持瑞星盃韻律體操國際邀請賽

麥當勞「熔岩起司排堡」7/16開賣　得來速熟客券同步回歸

2大外送平台「防空演習期間」暫停服務　明起4天受影響

暑假最香的夢幻行程！Fées法緻送妳飛巴黎　滿額抽來回機票＋做公益一次到位

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋

【火焰衝破門】電池廠爆炸瞬間！ 員警逃命慘摔現場超驚險

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

【賽車手竟是博弈首腦】陳肯特台中豪宅、名車名錶全被扣押！

【泰格與雪兒】刮鬍刀1

修杰楷也在穿的「軟實力」！​NB頂級緩震跑鞋1080v14走遍日常與跑道　跑出生活節奏感​

樂檸漢堡「珍奶堡」全門市限量開賣　夾了牛肉排、炸雞排

2大外送平台「防空演習期間」暫停服務　最長停送1小時

麥當勞「杯蓋變紙封膜」挨批整人　業者：單一分店測試中

漢堡王雙套餐下殺65折　麥當勞6夯品買1送1

地下車庫竄火難控！鋰電池火災挑戰升級　正德防火以創新科技　打造新能源車場域的全方位防護線

【廣編】光澤醫美三度支持瑞星盃韻律體操國際邀請賽

麥當勞「熔岩起司排堡」7/16開賣　得來速熟客券同步回歸

2大外送平台「防空演習期間」暫停服務　明起4天受影響

暑假最香的夢幻行程！Fées法緻送妳飛巴黎　滿額抽來回機票＋做公益一次到位

捕手史上第一人！羅利54轟稱霸全壘打大賽　父子聯手抱走百萬美元

永慶不動產、永義房屋高雄區經管會　支持在地棒球發展

百萬網紅性侵甜點師　賠80萬二審獲緩刑！燦笑回報見記者秒變臉

黃仁勳開金口H20赴中解禁利多　6台廠同樂台積電創近5個月高

台17線蚵寮北門匝道車禍　南消3車6人出動救援4傷

藍一人發500元出席反罷活動？　新北市黨部駁斥：子虛烏有惡意抹黑

川普傳砸700億美元拚AI！　白宮官員揭「重磅投資」細節

修杰楷也在穿的「軟實力」！​NB頂級緩震跑鞋1080v14走遍日常與跑道　跑出生活節奏感​

熱帶系統最快周四成颱　連2天雨炸東半部

永慶房屋連續四年贊助金犢獎　累積1.2萬件創意作品

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

消費熱門新聞

2大外送平台「防空演習期間」暫停服務

麥當勞「杯蓋變紙封膜」挨批整人　業者：單一分店測試中

正德防火用新科技造全方位防護

漢堡王雙套餐下殺65折　麥當勞6夯品買1送1

麥當勞全新熔岩起司排堡7/16開賣

全家霜淇淋買一送一！周末優惠懶人包　超市拿鐵2杯60元

2大外送平台「防空演習期間」暫停服務　明起4天受影響

台灣麥當勞4大夯品好吃秘密曝光

麥當勞5大品項7月起換新包裝

會員狂分享美國醫生推薦的頂級藻油

超巨大「舒潔拉拉」萌翻　快衝小七搶限定款

樂檸漢堡推出3款珍奶堡

頂呱呱「周年慶優惠」開跑

北區門戶計畫崛起！北士科引爆廠辦資產升值潮 

更多熱門

相關新聞

HOKA開咖啡廳

HOKA開咖啡廳

從運動場跑進城市巷弄，機能跑鞋品牌HOKA 用一杯咖啡拉近與跑者之間的距離！以全新 2025 年度主題「Together We Fly Higher」為靈感，首度攜手台北潮流咖啡廳 CAFEAO打造期間限定合作，不僅有專屬聯名飲品、藍色主題空間與跑步挑戰任務，邀請城市旅人一同感受。

一踩就回彈！時髦跑鞋推薦

一踩就回彈！時髦跑鞋推薦

1晚就噴10萬日幣！台網紅曬日本酒店妹：優質

1晚就噴10萬日幣！台網紅曬日本酒店妹：優質

嘉義智選推出Hoppy Express Bar餐車吧

嘉義智選推出Hoppy Express Bar餐車吧

恨帥潮！洪總私服被讚爆：我歐吉桑

恨帥潮！洪總私服被讚爆：我歐吉桑

關鍵字：

NB修杰楷1080v14緩震跑步旅行穿搭日常New BalanceFresh Foam

讀者迴響

熱門新聞

倫敦小飛機墜毀爆炸！4人全罹難

44萬YTR爆最討厭TWICE定延「做很多骯髒事」

「傳說中的周末颱風」　最高機率路徑曝

李千娜21歲女兒登選秀節目！

即／撞球名將張榮麟驟逝！享年40歲

最新預報路徑！　颱風生成機率高「雨最大」地區曝

張榮麟遲未現身　隊友回飯店找他已斷氣

男友邀同居「每月付3000房租」再提1要求！全場勸退

NONO性侵被判刑「站妻身後談商演」　朱海君堅情不變

張榮麟心肌梗塞猝逝　醫籲小心1徵兆

譚艾珍反對普發1萬慘遭千人出征　自嘲：當放屁就好

前舞妓驚爆「陪浴性侵」文化：許多企業高層、政治人物

快訊／大雷雨襲2縣市　5縣市大雨特報

約砲壯男急拆套套　紅姐轉身「秒遞上1物」！網傻了

熱帶系統發展「不排除發海上颱風警報」　專家：周末防豪雨

更多

最夯影音

更多

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面