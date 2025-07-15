修杰楷也在穿的「軟實力」！​NB頂級緩震跑鞋1080v14走遍日常與跑道　跑出生活節奏感​

▲修杰楷親身演繹1080v14的軟實力哲學，無論跑步還是生活，這雙鞋都穩穩陪伴他每一步，跑出屬於自己的節奏。（圖／New Balance提供，下同）

消費中心／綜合報導

在螢光幕前，他是全能暖爸、穩重男星；在日常生活中，他則是擁有十多年跑齡的自律跑者。對修杰楷而言，跑步不只是鍛鍊體能，更是一種讓自己與生活對話的方式。「跑步像是我生活的導航儀，能幫助我釐清思緒、沉澱心情。」無論是清晨或深夜，只要有空檔，他總會用跑步為自己重新充電。這段與跑步相伴的旅程，也讓他對跑鞋有著極高標準。而能讓他越跑越穩、越跑越有感的信賴夥伴，正是New Balance的「軟實力跑鞋」1080v14。從家庭生活、工作現場，再到城市跑道，這雙跑鞋始終陪著他，踏實前行。

1080v14讓腳步更穩定 修杰楷：有了它，更期待每一次的跑步

談起第一次穿上1080v14的感覺，修杰楷露出滿意的笑容：「本來不確定什麼叫『軟實力跑鞋』，但一穿上它，我馬上就懂了！」他特別喜歡這雙鞋在柔軟與支撐之間拿捏得恰到好處的平衡感，搭載的Fresh Foam X中底在緩震時仍保有穩定性，腳感回彈且踏實，讓跑步時更多了一份安心感。

修杰楷提到他在不同城市、各種地形跑過無數次，舒適是他挑跑鞋的關鍵指標「這雙鞋讓跑步變得很舒適，甚至會期待下次再穿上它去跑步。」不管是晨跑時的長距離，還是台北午後繞圈間歇跑，1080v14都能讓腳下感覺輕快且被支撐著「那種柔軟中帶著力量的感覺，正是我愛上這雙鞋的原因！」修杰楷笑著說。

從緩震到透氣，讓每一步都愛不釋「腳」

對修杰楷來說，一雙好的跑鞋，不只能應付訓練，更要能駕馭日常生活的每一段路。全新升級的1080v14，就是這樣一雙「讓人愛不釋腳」的跑鞋。他特別提到：「長時間穿著也不會悶熱，針織鞋面的透氣度真的非常好。」大讚這雙鞋很適合帶小孩出遊或出國時穿搭，好看之外又不易悶熱，讓他在夏天穿整天也不會有壓迫感或黏膩感；升級後的1080v14在鞋底也增加耐磨橡膠用量，即使是夏日午後雷陣雨的濕滑路面，還是城市裡的柏油跑道，它都能讓腳步穩穩貼地、不滑不偏。

修杰楷笑說，他現在出門都不再特別區分「跑鞋」或「走路鞋」，因為都靠1080v14無縫銜接各種生活情境。「現在出門拍片就穿它，結束後換個裝直接去跑，真的方便很多！」無論去哪，這雙鞋都能跟得上你的節奏，柔軟支撐你的每一步。

用跑鞋認識世界，跑步也是一種旅行方式

談到跑步帶來的美好回憶，修杰楷分享：「不管到哪個城市，我都會在行李箱裡多塞一雙跑鞋，用跑步的方式來認識一個地方是我很喜歡的旅行方式。」他特別提到最近一次在東京皇居晨跑的經驗：「天氣很適合，可以看到很多跑者聚集在那裡一起用腳步感受城市，那種氛圍很讓人感動。」

「如果要說我的軟實力，我想是多角色的切換，讓生活變得更多元。」修杰楷笑說。作為演員、父親、跑者，他在不同角色間靈活轉換，展現柔軟卻堅韌的力量，就像他腳下的1080v14跑鞋，以穩定支撐與柔軟緩震，陪伴他面對挑戰。無論在異國街頭或台灣的清晨傍晚，1080v14是他找回自我節奏的夥伴。「它陪我走過不同城市與工作挑戰，讓我知道無論什麼環境挑戰，它都在。」這份韌性與1080v14的穩定支持，讓他跑出屬於自己的人生節奏。

給不同生活節奏的你，一雙真正動靜皆宜的跑鞋

無論是專業跑者還是剛起步的新手，修杰楷都真心推薦1080v14給每個擁有不同節奏的人：「推薦給所有想接觸跑步的朋友，不管是休閒慢跑還是進階訓練，都很適合，甚至日常穿搭也完全沒問題。」在他眼中，這雙鞋不僅擁有多場景的適應力，更能讓每個人跑出屬於自己的步調。他認為，跑步本身並不難，難的是找到一雙真正能長久陪伴、給你足夠支持的夥伴。而1080v14，就是這樣一雙能輕鬆融入生活、隨時準備好陪你出發的鞋。想全力衝刺還是想悠閒漫步，或是簡單地出門走走，它都能穩穩跟上，成為腳下最可靠的力量。

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