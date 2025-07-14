明後天中南部水氣增　熱帶低壓周五起最接近台灣

▲明、後天中南部不定時有局部短暫陣雨或雷雨。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明、後天中南部不定時有局部短暫陣雨或雷雨，午後大台北地區及各地山區也要留意較大雨勢。周五至周日熱帶性低氣壓最接近台灣，受其外圍環流影響，東半部及南部雨勢增加，花東地區慎防局部大雨。

中央氣象署預報員林定宜表示，明、後天西南風影響，中南部不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後也有局部短暫雷陣雨，中南部及午後各山區有較大雨勢發生機率，後天午後大台北及各山區也有較大雨勢。

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林定宜指出，周四各地多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，這天水氣稍減，但清晨至上午中南部海陸風輻合有零星短暫陣雨。周五至周日熱帶性低氣壓外圍雲系影響，周五東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨，周六至周日東半部不定時有短暫陣雨或雷雨，南部也有局部短暫陣雨或雷雨，花東地區要留意局部較大雨勢。

他表示，由於各國模式預報有強弱差異，目前氣象署預估這個熱帶系統僅達熱帶性低氣壓強度，路徑將通過巴士海峽到廣東沿海，周五至周日離台灣相對較近。下周一受低壓帶持續影響，東半部有短暫陣雨或雷雨，南部為局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後有局部短暫陣雨。

溫度方面，林定宜表示，明、後天西南風影響，大台北地區仍有36度以上高溫。另外，熱帶性低氣壓通過巴士海峽過程中，周六至周日基隆北海岸、東半部沿海都有長浪機率，提醒民眾留意。

▲明、後天大台北地區有36度高溫機率。（圖／氣象署提供）