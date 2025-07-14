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漢堡王雙套餐下殺65折　麥當勞6夯品買1送1

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王華堡雙套餐下殺65折限時8天開賣。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

漢堡王祭出最新限時優惠，連8天可享明星商品「華堡雙套餐下殺65折」，換算下來，平均每人只要多花6元就能升級套餐，即日起限時開跑。另外，麥當勞APP本周最新優惠也出爐，有蛋捲冰淇淋買1送1、小薯免費送等好康。

漢堡王即日起至7月21日限時8天祭出「華堡雙套餐299元」超殺活動，內含皇家華堡2個、小份薯條2份、中杯飲料2杯，換算下來，單點就要144元的華堡，買「華堡雙套餐」平均每人約150元，等於加6元即可升級套餐，各門市數量有限、售完為止，提醒機場、科技廠、兒童樂園店不適用此優惠。

漢堡王華堡採用100%純牛肉，以370度高溫火烤後，夾進5吋漢堡裡，再加上新鮮番茄、洋蔥、生菜及酸黃瓜等料，口感豐富不油膩。

▲▼麥當勞大薯買1送1。（圖／業者提供）

▲麥當勞APP本周優惠出爐。

麥當勞APP本周優惠則有蛋捲冰淇淋買1送1、小薯免費送等好康，歡樂送則推蜂蜜奶茶、勁辣香雞翅等夯品皆可享買1送1，提醒除歡樂送優惠可重複使用外，其餘優惠券每張限兌換1次，且不適用於外送平台及部分門市。

●門市限定（使用期限：即日起至7月16日）
1. 單點蛋捲冰淇淋買1送1

●門市限定（使用期限：即日起至7月20日）
1. 買早餐雙層麥香雞套餐送薯餅（限10:30前使用） 
2. 買雙層麥香雞套餐送小薯（限10:30後使用）
3. 買勁辣雞腿堡套餐送勁辣香雞翅（得來速限定使用至7月18日）

●門市限定（使用期限：7月18日至7月20日） 
1. 買超值全餐送蘋果派

 ●APP全球版歡樂送限定（使用期限：即日起至7月15日）
1. 單點大薯買1送1 
2. 單點薯餅買1送1
3. 單點勁辣香雞翅買1送1
4. 單點冰蜂蜜奶茶買1送1
5. 單點熱蜂蜜奶茶買1送1

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