麥當勞全新「熔岩起司排堡」7/16開賣　得來速熟客券同步開跑

▲麥當勞推出全新「熔岩起司排堡」系列。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

搶攻起司控的胃！麥當勞推出全新期間限定「熔岩起司排堡」系列，雙牛堡、脆豬堡夾入整塊帕瑪森熔岩起司排，一口咬下有濃郁起司緩緩流出，打造滿足口感，7月16日起於全門市陸續開賣；「得來速熟客券」活動同步開跑，集滿3張熟客券即可免費吃大麥克1個。

▲熔岩起司排堡系列夾入整塊帕瑪森熔岩起司排。

麥當勞今年推出全新「熔岩起司排堡」，整塊帕瑪森熔岩起司排外酥內軟，咬下就能吃到熔岩起司餡；7月16日起搶先開賣「美式熔岩起司排雙牛堡」，以帕瑪森熔岩起司排搭配100％雙層純牛肉，淋上結合奧勒岡葉、胡椒與香蒜的美式傑克起司醬以及新鮮萵苣，單點124元、搭配經典套餐189元；另有搭配切達起司片的「美式起司雙牛堡」，單點104元、搭配經典套餐169元。

7月30日起「辣味熔岩起司排脆豬堡」接棒加入，除了吃得到帕瑪森熔岩起司排、多汁的酥炸豬排外，還搭配用烤紅椒、杏仁、大蒜和橄欖油製成的經典西班牙紅醬與新鮮萵苣，單點124元、搭配經典套餐189元；同步推出「辣味起司脆豬堡」，單點104元、搭配經典套餐169元。以上新品限時販售至8月26日或售完為止。

▲麥當勞得來速熟客券限時開跑。

此外，麥當勞「得來速熟客券」也將在7月16日起至8月19日限時回歸，凡至得來速消費任何餐點（不含醬包及其他非單獨銷售產品），每車每次可獲得一張「熟客券」，集滿3張即可於下次至得來速消費時，免費兌換大麥克1個，兌換期間至8月26日止。

▲拉亞漢堡推出全新薄荷巧克力系列。（圖／記者蕭筠攝，下同）

搶搭薄荷巧克力熱潮，連鎖早午餐品牌「拉亞漢堡」近日則推出全新「薄荷巧克力系列」，一共有3款新品，其中「薄荷巧克力乳酪貝果」帶有嚼勁的貝果抹上薄荷巧克力、乳酪雙餡，薄荷香結合濃醇奶香，口感甜而不膩，售價69元；「薄荷巧克力可頌」則是在酥脆可頌中夾入薄荷巧克力醬，薄荷香氣更加濃郁，售價55元。

「薄荷巧克力炸雞芝加哥堡」把經典炸雞堡重磅升級，選用鮮嫩多汁的炸雞加入特製薄荷巧克力醬、芝麻葉，口感鹹香中帶涼感，售價105元。限時販售至8月6日。

▲▼貝果、炸雞堡、可頌裡頭皆抹上薄荷巧克力醬。