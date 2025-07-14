館長痛喊「1年賠掉1億元」　曝1情況會赴陸發展：背水一戰

▲館長透露，自己1年賠掉1億元。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者周亭瑋／綜合報導

網紅「館長」陳之漢全力投入反罷免運動，不過他近日透露，這一年來他已賠掉1億元，如果有一天真的撐不下去了，他打算改到中國發展，「背水一戰！我跟你拚了！」對此，許多粉絲不捨洗版，直呼「即使路上充滿荊棘，阿館，我們陪你一路走下去。」

館長近日在直播中提到，三個月前，黃國昌到他這邊吃飯，一起做直播，而他也不諱言向對方表示，「從2023年到現在，為了你們，我賠掉了1億元，我的健身房被他們這樣搞，如果有一天我撐不下去，你不要管我，也不要理我，我現在先跟你講，讓你們有個心理準備，也許若干年後，不知道他們會對我怎麼樣，我看阿北這樣我也不樂觀，你到時離我遠一點，之後我就宣布去大陸背水一戰，我跟你拚了。」

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館長也不禁感嘆，自己現在的收入，就是對半再對半砍，當然現在是沒問題，但未來如果出狀況，就不好說了，「有時候回家看到神明，我很難過，我出來這麼多年，從來沒有拿過政治一毛錢，當初這麼挺民進黨、幫了這麼多，他們現在變成這樣，還反過來打我，我常跟我家神明說，如果你真的在，我為什麼要接受這樣的折磨？」

對此，網友們紛紛回應，「真漢子，加油」、「館長支持你」、「水深火熱就不要待在台灣了」、「快速行動去深圳」、「看不到未來」。