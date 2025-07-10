被控貪污顏寬恒出庭喊冤「司法會還我清白」　二審9/11宣判

記者許權毅、葉品辰／台中報導

台中中二選區立委顏寬恒因竊佔國有地、假買賣以及詐領助理費等，被台中地檢署起訴。台中地院去(2024)年7月26日一審宣判，顏寬恒貪污判7年10月，褫奪公權3年；偽造文書6月可易科罰金；竊佔國土無罪。今(10)日二審開庭審理，顏寬恒出庭強調，已將有利於自己的證據提交合議庭，相信司法會還他公道、清白，二審預計於9月11日宣判。

▲立委顏寬恒今出席二審開庭。（圖／記者許權毅攝）



顏寬恒於2021年中二選舉補選期間，陸續被告發其家族涉嫌竊佔國有地，房地產權間移轉也是虛偽不實登記的假交易，顏還將聘請公費助理的錢拿來扣抵人支出等。台中地檢署調查後，2023年4月26日偵結起訴，依貪污治罪條例、偽造文書、竊佔國土等罪將顏寬恒起訴。

▲台中地院一審宣判顏寬恆貪污治罪條例、偽造文書成立。（圖／資料照）

2024年7月26日台中地院一審宣判，顏寬恒貪污判7年10月，褫奪公權3年；偽造文書6月可易科罰金；竊佔國土無罪，但顏不服判決提起上訴，今二審在台中高院開庭審理，顏出庭後向記者表示「我非常無辜」，並強調已提供對自己有利的證據給合議庭，相信法官會還他清白和公道，全案二審將於9月11日宣判。