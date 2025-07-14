輪椅嬤如廁不慎摔倒打110求助　內埔警緊急救援

▲內埔警方鍾姓阿嬤家救援。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東內埔一名年逾8旬鍾姓老婦日前在家中從輪椅跌落，因家中無人協助，情急下以行動電話撥打110求助。警方獲報迅速到場，確認她無明顯外傷後，聯繫其女兒一同協助攙扶回輪椅。讓她頻頻向警方致謝，內埔警呼籲長者勿獨留家中並善用緊急通報機制，確保安全。

內埔警分局內埔派出所警員郭嘉玲、紀呈凜，日前執行巡邏勤務接獲110轉報，有民眾在家中摔倒，請警方到場協助。

員警趕到現場，看到年逾8句的鍾姓阿嬤(報案人)跌坐地板上；她向警方表示，要去上廁所時，一時心急、失去平衡，不慎從輪椅跌落下來，但當下家中沒人可以幫忙攙扶起身，還好身上有帶行動電話，第一時間就先撥打110向警察求救。

警方詢問她是否有其他同居家屬?要不要先就醫?她表示她與兒子同住，但兒子外出工作，另女兒住在附近；她沒有受傷，不必送醫。員警連繫她的女兒返家，一同攙扶阿嬤坐上輪椅。

警方檢視她身上無任何明顯外傷，於是將她交給她的鍾姓女兒照顧，並告知有關本案過程，及叮囑身體若有不適，要迅速就醫，阿嬤及鍾女對於警方幫忙，不斷致謝。

分局長郭譯隆表示，同仁接到民眾報案迅速趕赴現場協助，充分發揮警察為民服務的精神。另呼籲鄉親，家中如有年邁長輩，盡量不要讓其單獨在家，民眾若有緊急狀況需要幫忙，可撥打110或119向警消人員求助。