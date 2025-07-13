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「恆豐什」號南灣擱淺　揪出壁湖漁港上架漏油！最高恐罰3千萬

▲後壁湖漁港漁船漏油，環保局將開罰。（圖／屏東縣政府環局提供）

▲後壁湖漁港漁船漏油，環保局將開罰。（圖／屏東縣政府環局提供）

記者陳崑福／屏東報導

「恆豐什」號漁船11日晚間擱淺南灣海域後，13日完成拖救作業，有潛水客反映疑有漏油狀況；經墾管處與屏東環保局先後處理，傳出有漏油情形；環保局今(13)日表示，該漁船在後壁湖漁港發生漏油狀況，且船主未採防制措施，已違反海洋汙染防治法，通知船主說明依法開罰。

▲後壁湖漁港漁船漏油，環保局將開罰。（圖／屏東縣政府環局提供）

▲後壁湖漁港漁船漏油，環保局將開罰。（圖／屏東縣政府環局提供）

海巡署於11日晚間接獲「恆豐什」號漁船自後壁湖漁港出港後，行至南灣一帶海域錨泊作業時，因海象不佳遭浪拍打斷錨導致擱淺，海巡署第八巡防區指揮部接獲通報後，隨即派遣第十四海巡隊、第六岸巡隊後壁湖安檢所及第一機動巡邏站，共計2艇2車16人前往查看，經查船上僅有船長1員，船體無損壞漏油情事，但因低潮當下友船無法進行拖船作業，由威鯨救難協會先行接駁船長上岸，待漲潮時機再行實施拖船作業，本部人員將持續監控船隻，如有漏油等情事將立即應處。

事後，有潛水客反映聞油味，縣環保局今日下午16時許接獲墾管處通報，南灣擱淺船隻恆豐什號漁船於後壁湖漁港上架處有輕柴油外漏，該船主未採取防制措施，致油污污染海面，已違反海洋污染防治法第33條第1款規定，依同法可處30萬元以上3,000萬元以下罰款。

屏東縣政府海洋污染應變團隊已採取緊急應變措施拉設攔油索圈圍控制污染，環保局水汚科長周瑋陞亦立即前往後壁湖漁港坐鎮指揮，避免輕柴油汚污染持續擴大。

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