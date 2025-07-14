不花退休金！69歲婦錢包只放一千元就安心　靠「年金＋肌付金」過老後生活

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者洪菱鞠／綜合報導

在無現金支付盛行的今天，年輕族群越來越習慣使用信用卡、行動支付等交易，但對不少中高齡者來說，攜帶現金依然是生活中的安全感來源，不過現金帶太多可能造成心理負擔以及不必要的支出。日本精神科醫師保坂隆在其著作《精神科醫生教我50多歲如何過平靜的生活》中，提醒現金主義者應建立簡單又實用的理財策略，讓退休後的生活更有保障。

保坂隆建議，從精簡金融帳戶開始，例如把多個銀行帳戶整合成一家主力銀行與一家郵局帳戶，若有證券戶也盡量一併整併，不但方便資產管理，也利於未來的資產繼承與融資。此外，也呼籲年長者建立資產總覽表，詳細記錄銀行名稱、帳戶、保險資訊與存放位置，投資內容也應納入，每年更新1～2次，有助於清楚掌握老後財務全貌，避免日後陷入經濟困境。

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不過，真正導致財富流失的，往往不是投資失利，而是「面子消費」。保坂隆指出，許多年長者會因為「錢包有足夠現金才安心」的心態，帶了太多錢出門，反而更容易在非必要場合請客買單，這種為了維持形象而花錢的行為，若成為習慣，長期下來將大幅消耗退休資產。

為此，他分享一位69歲女性的例子。這位女性堅持只用年金生活，不動用退休金，平時錢包裡最多不超過5,000日圓（約新台幣995元），也不攜帶信用卡，但她在隨身的卡夾中藏有2萬日圓（約新台幣4000元）的「肌付金」作為緊急備用資金，5年來僅用過2～3次，心理上有了「備案」，就能安心生活，不怕突發狀況。

所謂「肌付金」，源自過去旅人會將現金縫進衣物內備用的習俗，如今則可簡單地將一筆應急現金藏放於錢包以外的安全處，平常不動用、也不計入日常開支，就能防止因心情高昂而不小心揮霍。

保坂隆強調，現金主義並不代表缺乏理財能力，反而能透過制度化與自律實踐，打造更平穩且安心的老後生活，少帶一點現金、但有備無患地準備「肌付金」，讓人既能有安全感，又能遠離浪費。