快訊／高雄電池廠大火釀「氫氟酸 」外洩！三元能源發聲明道歉

▲高雄電池工廠火警測得毒氣外洩，陳其邁急要媒體疏散。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄市小港區長春街18號的三元能源科技公司，14日清晨發生工廠火警，火勢猛烈，大量濃煙竄出，共14男1女送醫。高雄市長陳其邁獲報後趕往現場了解，10點左右現場測量到微量氫氟酸，有一定刺激性，緊急發布細胞簡訊示警附近民眾。對此，三元能源發聲明致歉，對事故所造成的社區驚擾與市民不安深感抱歉，未來將全面配合主管機關落實後續監管與作業優化，持續提升作業安全與社會責任。

▲高雄電池工廠大火，現場測得有毒氣體，急發細胞簡訊。（圖／記者賴文萱翻攝）

三元能源科技發布聲明表示：發生火警時，廠內自動灑水系統於第一時間啟動控制火勢。事故發生後，相關政府單位已在廠區周邊展開空氣品質監測，公司也將全力配合各項調查與後續應變作業。三元能源科技已完成相關保險投保，相關損失正進一步確認中。

本公司特別感謝高雄市市長、副市長及消防局長官在第一時間親赴現場指揮協助，展現高度效率與專業應變能力。對於本次事故所造成的社區驚擾與市民不安深感抱歉，未來將全面配合主管機關落實後續監管與作業優化，持續提升作業安全與社會責任。 針對受傷人員，包括三元能源科技員工與消防人員，主要為疏散或救援過程中的擦挫傷，經送醫後目前全數已平安返家，無人留院。

公司已由人力資源部門成立專案小組，主動關懷員工於火災後的身心狀況，並安排必要的健康檢查與後續支持。 三元能源科技將全面配合高雄市政府與相關單位進行環境監測作業，提供所需資訊，並接受相關檢測與評估，以確保處理過程合乎法規，保障環境安全與社會信任。

▲▼高雄電池工廠火警！3消防員灌救遭炸傷，陳其邁下令全面停工。（圖／記者吳世龍攝）

陳其邁到場了解後指出，消防局5:04接獲通報後前往搶救，7:25火勢獲得控制，主要著火地點在電池成品區跟製程區，成品區因為有在充電，所以會有爆炸風險，但這部分已經在控制當中。

環保局約在上午10點左右，在廠內測出氫氟酸微量濃度最高約0.774ppm，雖廠外尚未測出，但因其有毒氣體具有刺激性，已經緊急發送細胞簡訊，包含小港區大苓里、三苓里、二苓里、店鎮里、山明里，提醒市民朋友緊閉門窗，做好安全防護，環保局持續監控空品情形。