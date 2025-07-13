罷免陳玉鈴「同意大於不同意」仍失敗！　游顥：是個好成績

記者高堂堯、黃資真／南投報導

民進黨籍南投縣議員陳玉鈴罷免案，今(13日)下午投開票結果出爐，同意票1萬2160票，大於不同意票5868票，惟未到選舉人數1/4門檻，罷免宣告失敗。對此，即將也要在這個月迎來罷免的國民黨立委游顥表示，雖然失敗，但從票數來看依舊是很好的成績，有利於凝聚藍營與民心。

▲民進黨議員陳玉鈴罷免失敗，南投縣長許淑華、國民黨立委游顥回應。（圖／記者高堂堯攝，下同）



竹山鎮、鹿谷鄉的72個投開票所中，僅有一個是不同意票數大於同意，其餘皆是同意罷免占大宗，但即便結果為同意票大於不同意，由於同意數未達到投票人數的1/4，結果依舊是失敗。

南投縣長許淑華表示，議員因為是多席次選出，選舉只要4500票就能當選，但罷免要到1萬5000票左右才能達標，凸顯出立法院應要重新檢討選罷法制度，且同意票達到1萬2160票，也顯現民眾希望總統與執政黨能夠好好檢討，盼望在7、8月大罷免過後，可以回歸到國家發展重心，不要再做政治惡鬥。

即將在7月26日迎來罷免的國民黨立委游顥也強調，此次結果給全國觀眾，還有在野黨立委看到很好的成績，即使未罷免成功，但也有助於凝聚藍營民心，相當感謝特地返鄉投票的支持者。