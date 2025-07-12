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黃仁勳將訪中國　美跨黨派議員致函告誡：勿會「敏感企業」

▲▼輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）在法國巴黎科技盛會「VivaTech」。（圖／路透）

▲ 黃仁勳預計下周訪問中國。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）計畫於下周訪問中國，美國國會跨黨派議員11日致函警告，呼籲這位AI晶片龍頭此行避免與涉嫌破壞美國晶片出口管制的中國企業接觸。

《路透》報導，共和黨參議員班克斯（Jim Banks）與民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）也要求黃仁勳，訪中期間不要會晤與中國軍方或情報單位有合作關係的企業代表，或接觸美國出口限制清單上的實體。

信中寫道，「我們擔心你的中國行可能為與中國軍方密切合作的企業提供正當性，或可能涉及討論美國出口管制中可利用的漏洞。」

輝達發言人對此回應，當美國技術成為「全球標準」，「美國就贏了」，而中國擁有全球最多軟體開發人才之一。發言人強調，人工智慧軟體「應該在美國技術架構上運行得最好，藉此鼓勵全球各國選擇美國」。

黃仁勳5月曾在台北國際電腦展上公開讚揚川普撤銷部分AI晶片出口限制的決策，更批評先前的管制「失敗」。他當時透露，美國4月針對輝達為對中出口管制調整的AI晶片實施新限制，預估將使公司營收減少150億美元。

兩名議員在信中強調，兩黨已就限制推動先進AI運作的關鍵硬體設備自由出口達成共識。他們警告，先進AI硬體可能「加速中國軍事現代化的努力」。

美國國會對於規避對中出口管制的行為日益關切，已提出新法案要求AI晶片企業驗證產品的實際使用地點。《路透》上月便曾披露，美國高階官員指控中國AI企業DeepSeek協助中國軍方與情報機構，試圖透過空殼公司規避美國對中AI晶片出口管制。

《路透》5月報導，輝達正計劃為中國市場推出旗艦Blackwell AI晶片的低價版本。議員們在信中重申先前對輝達可能支持中國AI與晶片產業的關切，也特別點名輝達在上海設立的新研究機構。

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