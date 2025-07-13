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現場畫面曝！澎湖演練敵機「空降襲擊」　雲豹甲車火速出動壓制

▲馬公機場上演反機降實兵操演。（圖／第一作戰區提供）

▲馬公機場上演反機降實兵操演。（圖／第一作戰區提供，下同）

記者閔文昱／綜合報導

漢光41號演習進入第五天，第一作戰區今（13）日在澎湖馬公機場實施反機降實兵操演，模擬敵軍以空降突擊方式企圖破壞關鍵軍事設施。澎防部獲報後迅速完成戰備整備，動員快速機動部隊進駐目標區域，並與機場守備部隊展開聯合作戰，成功壓制並肅清敵軍，確保機場設施安全無虞，展現堅實的防衛韌性與聯合作戰效能。

此次操演強調實戰化情境設計，強化部隊臨戰應變與指揮協調能力。應援部隊在接獲上級命令後，立即完成兵力集結與裝備整備，並火速機動至馬公機場，與當地守備部隊完成任務接交。各作戰編組隨即展開搜索與殲敵行動，以精準火力與縝密戰術部署，迅速奪回戰場主動權，有效驗證快速反應流程與跨軍種協同能力。

▲馬公機場上演反機降實兵操演。（圖／第一作戰區提供）

演練過程中，包括雲豹甲車、步兵戰鬥小組與裝甲火力同步進場，機場內外陣地形成立體防衛網，實兵實彈的高強度操演，逼真模擬戰時情境。第一作戰區表示，官兵在實戰壓力下強化對作戰地形的熟悉度與應變能力，確保未來面對真實威脅時能迅速掌握戰場節奏、有效制敵。

▲馬公機場上演反機降實兵操演。（圖／第一作戰區提供）

第一作戰區強調，本次演練秉持「實戰實練、精準求真」原則，讓官兵在真實戰場環境中磨練應對突發狀況的能力，全面提升部隊整體戰力。透過此次操演，不僅展現國軍守土有責、捍衛國防的堅定意志，更強化各單位聯戰整合的實務經驗，為未來防衛作戰奠定穩固基礎。

▲馬公機場上演反機降實兵操演。（圖／第一作戰區提供）

▲馬公機場上演反機降實兵操演。（圖／第一作戰區提供）

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