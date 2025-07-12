多圖／漢光演習淡水河道阻絕首次公開「實爆」　防共軍突入

記者杜冠霖／台北報導

「漢光41號」演習實兵演練今（12日）進入第4天，為防範共軍突入淡水河道侵犯中樞，國軍第三作戰區轄屬陸軍53工兵群在淡水河道實施「河道阻絕設置」操演，M3浮橋車搭載工兵放置阻絕設施。此次演練更首次公開執行C4炸藥遙控爆破，爆炸聲響震撼河岸。

▼國軍漢光41號演習，特別針對河口、重要港口，及關鍵紅色海灘進行河道阻絕與守備，今日並於淡水河口進行實際爆破演練，藉由引爆串聯的油桶設施等多重阻絕工事，拒止敵氣墊艇、登陸艇深入淡水河上游。（圖／記者李毓康攝）



淡水河防近年成為國軍在大台北地區防務的重點，今天上午演習時，陸軍53工兵群1輛載有阻絕器材的M3浮門橋車，從淡水營區駛入河中，設置3道阻絕。包含定置漁網，浮筒上安裝棧板並擺放堆疊成品字型3個油桶，浮筒上安裝棧板，並安裝棧板堆放2個油桶後再安裝1個鋼刺蝟作為阻絕。必要時，第二道、第三道阻絕均能安裝炸藥與觸發雷，且油桶內均能裝滿油料，第二、三道阻絕各約設置30組，布放範圍寬為500公尺、深度為450公尺。

此次操演最大亮點為公開實施實彈爆破，官兵遙控引爆安裝在4組浮動平台的C4炸藥，模擬擊殺突入敵軍快艇船隻，但為避免操演過程發生不可控火勢、影響民眾，此次引爆的油桶暫無灌注燃油。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲受訪表示，今天漢光演習想定狀況，是國防部已經確認共軍在大陸東南沿海，出現了高度武力犯台徵兆，我軍提升戰備等級，進行淡水河道阻塞跟佈防，施工中的淡江大橋到關渡大橋中間，一共設置了四道阻絕鏈，分別針對水下無人快艇、海面快艇等等，這個工程在台澎防衛作戰、中樞防衛尤其重要。

揭仲認為，共軍如果進入這個區域，控制了淡水河口兩岸的話，就會很容易進入我們中樞地區，同時可以幫在八里登陸的共軍主力，跟在淡水登陸的共軍主力連成一氣，基本上就可以控制整個大台北地區，因此，戰時能否把共軍堵塞於此階段，對中樞防衛作戰至關重要，今天演習具相當重要性。