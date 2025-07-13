　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

板橋4車追撞！疑未保持車距釀禍　1男1女送醫無大礙

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區文化路一段往板橋車站方向，今（13日）下午3時許發生4輛小客車追撞車禍，疑因26歲陳男開車未注意車前狀況與保持安全車距，不慎追撞前方65歲陳男車輛，後方葉男及曹男駕駛的2輛小客車也剎車不及，直接追撞，造成葉男及葉姓女乘客胸口不適，送醫後無大礙。

4輛小客車駕駛酒測值均為0，警方依規定拍照測繪，並調閱路口監視器影像，以釐清事故原因；現場在下午4點左右排除恢復交通。

板橋4車連環追撞，造成2人受傷送醫 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼板橋4車連環追撞，造成2人受傷送醫 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼板橋4車連環追撞，造成2人受傷送醫 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼板橋4車連環追撞，造成2人受傷送醫 。（圖／記者陳以昇翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 6863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
分科測驗官方解答！「歷史、地理、公民、數乙」一次看
美國關稅戰台灣如何自處？專家曝川普邏輯
沙灘挖到「神秘禮物盒」！　他好奇打開一看嚇壞
超兇DJ正妹S2O火辣登場　「低胸背心」狂扭嗨翻
熱帶低壓最快周三生成　不排除成颱接近台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

板橋4車追撞！疑未保持車距釀禍　1男1女送醫無大礙

快訊／新北中和4車連環撞　女騎士卡公車底命危

快訊／高雄輕軌嚴重車禍！列車頭「碎成蜘蛛網」　6人送醫

基隆女駕駛突逆向撞遊覽車！多名日籍遊客輕傷　急返郵輪治療

「恆豐什」號南灣擱淺　揪出壁湖漁港上架漏油！最高恐罰3千萬

持刀閒晃嚇壞等公車女學生　永和阿北被逮瞎回：我要去運動啦

颱風天打劫！雲林虎尾工地2度遭闖　盜走電纜、器具等物畫面曝

台中超豪華迎娶車隊！新車價破億　民眾驚呼「比車展還精彩」

快訊／新北樹林1男路旁持刀自殘　管理員驚見滿身血嚇壞

台南災區通訊車起火！停廟埕瞬間冒煙　鹽水警消急撲救

【獨自升空】玩六福村大怒神被朋友出賣　下來趕緊喝酒壓驚XD

昔日直拍女神Hani近況曝光　樸素現身「沒人認出來」

【就跟你說了放手】秀朗橋拖板車「頭身分離」 後方駕駛急煞嚇傻

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

李洙赫現身挺GD！　小巨蛋引轟動快跑XD

【撞好大力...】北市員警凌晨出勤遭撞飛　安全帽脫落重傷送醫

三寶阿姨紅燈直行險撞斑馬線行人　後方騎士怒噴！

「沒打過工的人，社交能力比較差」 女團成員Tsuki發言引爭議

GD後台逗虎哥失敗XD　8lo姐曝光暖身花絮

【騙貓喝水術】用肉泥漂漂河騙貓喝水　媽媽見得逞笑到嘿估XD

板橋4車追撞！疑未保持車距釀禍　1男1女送醫無大礙

快訊／新北中和4車連環撞　女騎士卡公車底命危

快訊／高雄輕軌嚴重車禍！列車頭「碎成蜘蛛網」　6人送醫

基隆女駕駛突逆向撞遊覽車！多名日籍遊客輕傷　急返郵輪治療

「恆豐什」號南灣擱淺　揪出壁湖漁港上架漏油！最高恐罰3千萬

持刀閒晃嚇壞等公車女學生　永和阿北被逮瞎回：我要去運動啦

颱風天打劫！雲林虎尾工地2度遭闖　盜走電纜、器具等物畫面曝

台中超豪華迎娶車隊！新車價破億　民眾驚呼「比車展還精彩」

快訊／新北樹林1男路旁持刀自殘　管理員驚見滿身血嚇壞

台南災區通訊車起火！停廟埕瞬間冒煙　鹽水警消急撲救

現場畫面曝！澎湖演練敵機「空降襲擊」　雲豹甲車火速出動壓制

穿連身泳衣「游泳大走光」！陸妹子半邊掉出尬爆　客服：只能拍照

分科測驗官方解答！「歷史、地理、公民、數乙」一次看

全球24國關稅大洗牌「台灣如何自處？」專家曝川普關稅邏輯不難懂

威能帝剋獅！14K刷新生涯與隊史紀錄　梁家榮開轟猛打桃猿4比0勝

觀察／蔣萬安拚守「本命區」　王鴻薇選區結構太綠成罷免最危險

岡山社宅趕2026年完工　625戶含3種房型

首創變經典！基隆「益口銅身趣」長照競賽再開戰

賴清德指示內政部規劃人力　確定派千名替代役南部救災

收出養媒合新制上路！評估回歸政府　機構違規停辦1年

GD後台逗虎哥失敗XD　8lo姐曝光暖身花絮

社會熱門新聞

正妹喝醉倒床上　遭三男輪流性侵

高雄空大傳教授性騷！女大生畢典向副市長下跪討公道

即／高雄輕軌嚴重車禍　6人送醫

即／國軍輕型戰術輪車旗山自撞　3官兵送醫

漢光演習CＭ-11戰車跨越分向線　轎車慘毀容

他被詐1062萬向詐團求償竟敗訴　理由曝光

性虐妻子、侵犯幼女！變態男老病被拒養獲准

即／新北鐵皮工廠大火　「超粗黑煙」沖天

10秒綠燈惹怨！用路人等4次還過不去

團購主五口命案前2周就被告詐欺

快訊／19歲男遭毆死！2男1女收押禁見

獨／台中員警酒駕撞賓士　孕婦嚇到差點生了

警員請假想聽五月天　執勤卻遭撞重傷昏迷

即／中和4車連環撞　女騎士卡公車底命危

更多熱門

相關新聞

即／中和4車連環撞　女騎士卡公車底命危

即／中和4車連環撞　女騎士卡公車底命危

新北市中和區員山路今天（13日）下午5時許發生一起4車嚴重車禍。現場一名女騎士遭公車追撞後，卡在右前輪車底，警消抵達將女騎士救出，發現她已無生命徵象，緊急送往醫院急救，警方目前正進一步釐清發生事故原因。

基隆女駕駛突逆向撞遊覽車！多名日籍遊客輕傷

基隆女駕駛突逆向撞遊覽車！多名日籍遊客輕傷

最囂張通緝犯！被超車不爽竟「追撞騎士」

最囂張通緝犯！被超車不爽竟「追撞騎士」

即／台中市環中路3汽機車相撞　騎士骨折送醫

即／台中市環中路3汽機車相撞　騎士骨折送醫

巷內會勘起糾紛　男不滿遭推擠怒告

巷內會勘起糾紛　男不滿遭推擠怒告

關鍵字：

板橋車禍追撞

讀者迴響

熱門新聞

鬍鬚哥脫褲...紅姐嫌：你太臭了！聽一段話決定硬著頭皮上了

50嵐「超古早味1新品」曝光　網驚：小時候超愛喝

五月天請F4還不夠　1舉動「成大巨蛋第一人」

女偶像喊「台灣是中國的」遭韓網炎上

找到南部停電元凶！柯建銘助理：國民黨害的

未婚妻超美艷！偷吃紅姐「皮衣男」被退婚　

正妹喝醉倒床上　遭三男輪流性侵

明雨擴全台！　可能還有新颱風時間曝

邊荷律招牌瀏海不見了！　新造型驚呆全網：超級正

獨／中信銀73萬數位存戶注意　7／28起ATM日額縮至1萬元

啦啦女神「同時劈7男」：每人功用不同

桃園機場今啟動「新管制」　提早2小時恐來不及搭機

台電員工7天沒回家　妻見工作照淚崩

丹娜絲掀出「肺癌元凶」　鄭明典：小心！

同事沒訂到飲料！「隔天1舉動」網讚會做人

更多

最夯影音

更多

【獨自升空】玩六福村大怒神被朋友出賣　下來趕緊喝酒壓驚XD

昔日直拍女神Hani近況曝光　樸素現身「沒人認出來」

【就跟你說了放手】秀朗橋拖板車「頭身分離」 後方駕駛急煞嚇傻

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

李洙赫現身挺GD！　小巨蛋引轟動快跑XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面