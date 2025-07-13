板橋4車追撞！疑未保持車距釀禍　1男1女送醫無大礙

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區文化路一段往板橋車站方向，今（13日）下午3時許發生4輛小客車追撞車禍，疑因26歲陳男開車未注意車前狀況與保持安全車距，不慎追撞前方65歲陳男車輛，後方葉男及曹男駕駛的2輛小客車也剎車不及，直接追撞，造成葉男及葉姓女乘客胸口不適，送醫後無大礙。

4輛小客車駕駛酒測值均為0，警方依規定拍照測繪，並調閱路口監視器影像，以釐清事故原因；現場在下午4點左右排除恢復交通。

▼板橋4車連環追撞，造成2人受傷送醫 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）