AI說得好聽，人心卻不買單！ 研究揭露6282人真實反應

▲受試者得知來源是AI，對其回應的同理心評價會下降。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳致平／綜合報導

對於AI在情感交流中的應用，您認為最大的挑戰會是什麼？人工智慧（AI）特別是大型語言模型（LLMs），展現出卓越的社交情感能力，這可能有助於改善人機互動和AI的情感支持能力。然而，一項最新研究顯示，，即使 AI 的回覆展現出同理心，當人們知道或懷疑對方是 AI，對這些回覆的同理心評價就會下降。

一項名為《人工智慧與人類同理心感知價值之比較》的研究近期於國際期刊《自然人類行為》（Nature Human Behaviour）發表。研究團隊透過線上平台招募了6,282名受試者，請他們寫下近一個月個人情感經歷，隨後由AI生成同理心回覆供其評價，同時會由研究人員告知他們，「回應是來自AI還是人，然後請他們評分自己收到的回應有沒有同理心、同理心的高低等」。

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研究結果顯示，透明化AI的參與，會直接影響人們對其情感內涵的接受度。被歸因於人類的回覆，無論在同理心或支持性方面，都獲得了更高的評價，並引發更多正面情緒，減少負面情緒，這明顯優於被歸因於AI的回覆。更值得注意的是，即使人工智慧（AI）展現出看似具有同理心的回應，但當研究參與者得知或懷疑其來源為AI時，他們對這些回應的情感支持與真誠程度感知會隨之下降。

▲研究團隊招募6,282名受試者進行實驗，結果發現，即使AI的回覆內容看似有同理心，但在接受者眼中，其真誠與支持性仍遠不及人類回覆，AI傳遞的溫度和情感「難以被接收」。（示意圖／記者周亭瑋攝）

研究者建議未來在開發AI時，應審慎界定AI在情感互動中的角色與界線，並持續評估不同群體對AI回覆的接受程度，同時追蹤長期互動是否能建立信任或引發負面情緒。

對於這項研究發現，台灣科技媒體中心（SMC）邀請研究AI與心理的專家，彰化師範大學輔導與諮商學系教授謝麗紅進行解析。她認為，我們不應期待用AI取代人與人之間的情緒關係，特別是在「同理心」這件事上。上述研究揭示的事實是，即使AI的回應內容再精準，人們依然傾向相信「真正的同理心只能來自人類」。

謝麗紅進一步解釋，這並非單純的技術問題，而是牽涉到我們對「真誠」、「理解」與「被關心」的根本心理需求。AI 不是「真人」，不會感受到感受與情緒，也不會經歷失落，它能做的是模擬，無法達到真的「共感」。這些「限制」反而構成了在我們人彼此之間同理的真實與珍貴。

謝麗紅指出，這篇研究最深層的張力，來自於「誠實揭露AI來源」與「維持情感效果」之間的矛盾。現今社會鼓勵科技透明，但透明本身卻可能削弱使用者的情感體驗。這不僅是技術問題，更是倫理問題。謝麗紅建議，若未來支持心理健康時要大量運用AI，需要先建立幾個關鍵前提，包含AI是輔助而非替代專業人際關懷、要清楚告知使用者AI的角色與限制，同時，政策和研究都應監測長期影響、建置倫理規範監督機制，防範過度依賴與倫理風險。

謝麗紅表示，AI可以提供初步傾聽、協助整理情緒、提供解決問題的方法、降低心理求助的門檻，但不應被誤認為能夠真正理解人心或取代真實的人際關係。謝提醒，我們需要思考，當人們開始尋求AI來傾訴與療癒時，是不是反映了現代社會人際關係、心理支持的斷裂與孤立。

謝麗紅認為，我們在擁抱AI發展的同時，必須反思，與其仰賴AI 扮演情感關係的角色，我們更該致力於經營人與人之間信任與陪伴的真實關係。科技可以輔助我們，但無法替代我們成為彼此的信任關係與情緒支持的港灣。

對此，謝麗紅的觀點也呼應了這篇研究的結論，即使人工智慧在模擬同理心方面能力卓越，但當人們得知或懷疑其AI身分時，對其情感支持與真誠度的感知便會顯著降低，另一個有趣的現象的趨勢為「在尋求情感投入時，人們始終傾向選擇與人類互動，而非AI」。