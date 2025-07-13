老屋被颱風摧毀！家人「亂丟1物」慘罰300多萬

▲原PO老家被颱風吹毀。（圖／lilala_0818提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網搜小組／劉維榛報導

丹娜絲颱風肆虐南台灣，一名女網友曝家人的慘痛經歷，因不知「石綿瓦」屬於有害廢棄物，直接丟棄後遭罰300多萬，因此她向受災戶喊話，不可隨意亂丟石綿瓦。由於石綿纖維飛散吸入人體，會增加致癌的風險，民眾可致電到各縣市環保局，會有相關廠商到府收運。

一名女網友在Threads喊話，這次丹娜絲颱風的受災戶要注意，如果老房子被吹毀，而且是「石綿瓦」的建材的話，務必通知相關單位來處理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO進一步透露，家人以前不知道「石綿瓦」屬於有害廢棄物，結果亂丟被抓到，下場被開罰300多萬元，而且沒有處理好恐會有坐牢的風險。

對此，前氣象局長鄭明典也再三提醒，「石綿和肺癌有關，只有老房子有，這次意外掀出來，小心！」據了解，民國95年以前住宅常用石綿瓦、浪板等石綿建材構建屋頂，但石綿建材一旦破損，石綿纖維飛散吸入人體，將增加致癌的風險。

嘉義市政府環境保護局也在粉專表示，開放受理因颱風造成屋損之石綿建材廢棄物，並提醒「石綿建材廢棄物屬有害廢棄物」、「民眾若需自行拆除，應注意個人健康防護措施或委託合法的拆除業者」、「拆除後須密封包裝，避免破碎石綿纖維逸散。」

台南市環保局同步提醒，清理石綿時最好戴上防塵口罩，將破損、散落位置拍照留存，隨後將石綿潤濕後，與其他廢棄物分開包裝、暫存，再向環保局或區公所登記申請處理。

※本文獲網友lilala_0818授權。

▼石綿清除處理，可致電各縣市環保局諮詢。（可點圖放大／翻攝環境部）

