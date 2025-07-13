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川普槓上喜劇女星！　點名怒喊：撤銷她國籍

▲▼ 知名喜劇演員蘿西歐唐納（Rosie O`Donnell）。（圖／達志影像／美聯社）

▲知名喜劇演員蘿西歐唐納（Rosie O`Donnell）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）12日在自家社群平台Truth Social連發數則貼文，除了宣布對歐盟、墨西哥祭出新的對等關稅外，還點名知名喜劇演員蘿西歐唐納（Rosie O'Donnell），揚言「正認真考慮撤銷她的美國國籍」，此番言論立即引發憲政爭議。

根據CNN報導，川普在貼文中寫道，「由於蘿西歐唐納不利於我們偉大國家的利益，我正在認真考慮撤銷她的國籍。她是對人類的威脅，應該留在愛爾蘭這個美麗的國家——如果他們願意接納她的話。上帝保佑美國！」

現年63歲的蘿西歐唐納，以脫口秀節目《The Rosie O’Donnell Show》獲得多座艾美獎肯定，並以直言敢言的作風在好萊塢闖出一片天，近年更積極為LGBTQ權益發聲。她是川普多年的公開批評者，早在2017年川普就職前就搬離美國、移居愛爾蘭，今年更表示自己「沒有一天後悔這個決定」。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

蘿西歐唐納近日在TikTok影片中怒批川普的防災政策，直指他「砍預算、毀預警系統」，才會導致德州在閃電洪災中死傷慘重。

面對川普點名攻擊，蘿西歐唐納也毫不示弱，隨即在Instagram發文反擊，「你想撤銷我的國籍？儘管來試，橘色喬佛里國王（King Joffrey with a tangerine spray tan）！我不是你能噤聲的人，也從來不是。」

喬佛里國王（King Joffrey）是美劇《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）中的角色，以殘暴、任性和濫用權力聞名，劇中他年紀輕輕就登上鐵王座，卻以殘忍手段治理國家。

然而，法律專家直言，川普的這番威脅根本無效。CNN最高法院分析師、喬治城大學法學教授弗拉德克（Steve Vladeck）指出，總統無權單方面撤銷美國公民的國籍，並批評所謂的「強制放棄國籍」說法是「明顯違憲」，美國法律僅容許在極少數情況下透過特定程序終止國籍，且須接受司法審查。

事實上，川普曾試圖透過行政命令終結「出生公民權」，但本週已遭聯邦法官喊停。如今再度提出撤銷歐唐納國籍的言論，無疑再次引爆美國社會對憲政界線的熱議。

川普與歐唐納的世仇可追溯至2006年，當時她在節目《The View》批評川普是「小木屋裡的蛇油推銷員」，還指他破產。多年來，雙方隔空交火不斷，川普更曾在公開場合辱罵她是「魯蛇」、「母豬」、「粗魯又笨的女人」。

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