警員遭撞昏迷！同事曝他「請假想聽五月天」　執勤卻遇劫

▲警員衝現場遭多元計程車撞飛昏迷，同事表示，他再忙也都笑臉迎人。（圖／翻攝臉書《中山分局波麗士》）



記者柯振中／綜合報導

台北市中山分局中山一派出所警員蔡汶融，12日凌晨3點多前往處理糾紛案現場，卻在路口遭到撞飛，目前仍在搶救當中。同事對此透露，蔡汶融原先12日請了假，打算去看五月天的演唱會，沒想到如今發生意外、仍在加護病房接受治療，希望大家能給予鼓勵、一起替蔡集氣。

女警謝心瑜在社群軟體上發文分享，蔡汶融是個安靜、溫暖的人，工作態度認真負責，平時同事需要幫忙，蔡也不吝伸出援手、從不推辭。

怎料蔡汶融12日凌晨出勤前往處理民眾糾紛，途中不慎發生車禍，導致身受重傷、目前仍在加護病房接受治療。謝心瑜對此十分擔憂，「我們都很擔心他，也一直在為他祈禱，希望他能慢慢穩定、平安好起來。」

▲▼中山分局員警執勤在路口遭小客車撞飛。（圖／記者邱中岳翻攝）



謝心瑜透露，蔡汶融熱愛天團「五月天」，12日也已經請好假，就是為了去看五月天的演唱會。蔡也曾經分享過，五月天的歌曲、旋律陪伴自己走過低潮、壓力大的時刻，「這場演唱會他期待很久了，常常掛在嘴邊，也難得看他為一件事這麼開心。」

因此，謝心瑜希望，這篇文章能夠被五月天看見，也五月天能替蔡汶融加油、說出鼓勵的話，「你們的歌一直是他很重要的力量，我們相信，即使現在他聽不見，這份鼓勵也會在心裡留下什麼，慢慢支持他走過這一段。」

最後，謝心瑜拜託，希望大家能夠一起替蔡汶融集氣，「讓這個溫暖又認真的人，有機會回到我們身邊。汶融，我們都在等你，好好休息、慢慢來，沒關係，我們都在這裡。」