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若真在乎台海和平穩定　王毅籲支持統一：堅決制止台獨勢力坐大

▲▼ 第15屆東亞峰會外長會在吉隆坡舉行 。（圖／翻攝 大陸外交部官網）

▲ 王毅表態：如果有人真在乎台海和平穩定就是堅決制止台獨勢力坐大。（圖／翻攝 大陸外交部官網）

記者任以芳／綜合報導

第15屆東亞峰會外長會昨11日在吉隆坡舉行，中共中央政治局委員、外交部長王毅出席併發言。他特別談及台海局勢緊張的根源是「台獨」日益猖獗的分裂行徑和外部勢力縱容支持，有人聲稱要維護台海穩定，如果真的在乎台海和平穩定就要堅決制止「台獨」勢力坐大，並且呼籲在場各國堅持一個中國原則，反對任何形式的「台獨」，支持統一。

大陸外交部官網消息，王毅首先表示，今年是東亞峰會成立20週年，各方應以此為契機，增進理解信任、維護和平穩定、促進發展繁榮。中方提出三點建議：

一是回歸對話。峰會應聚焦建設性對話與戰略互信，而非被域外國家用來炒作分歧、攻擊他國、干涉內政。各方應相互尊重、善意溝通，集中精力促進理解與合作。中方支持發表20週年紀念宣言，為峰會未來發展指明方向。

二是回歸發展。應聚焦發展這一最大共識，透過務實合作改善民生。單邊主義與保護主義既短視又危險，各方應共同擴大合作，分享成果。中方願與各方落實東亞峰會行動計劃，激發區域增長動能。

三是回歸開放。東亞合作的成功關鍵在於開放包容。中方支持以東盟為主導的區域合作架構，堅定維護多邊貿易體系，推進區域一體化。「我們反對將冷戰思維、陣營對抗引入本地區，反對『另起爐灶』搞封閉排他『小圈子』。」

王毅強調，台海局勢緊張的根源是「台獨」日益猖獗的分裂行徑和外部勢力縱容支持。有人聲稱要維護台海穩定，如果真的在乎台海和平穩定就要堅決制止「台獨」勢力坐大。有人提出不要改變台海現狀，而台灣和大陸同屬一個中國才是台海最根本的現狀。

王毅指出，維護自身主權和領土完整是每個國家的神聖使命。希望各國繼續旗幟鮮明堅持一個中國原則，反對任何形式的「台獨」，支持中國統一大業。

王毅並就「南海問題」闡明中方嚴正立場。

▼ 第15屆東亞峰會外長會在吉隆坡舉行 。（圖／翻攝 大陸外交部官網）

▲▼ 第15屆東亞峰會外長會在吉隆坡舉行 。（圖／翻攝 大陸外交部官網）

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