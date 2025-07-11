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社會 社會焦點 保障人權

1m長黑澤巨蜥竄進烤鴨店！店家和顧客驚聲尖叫…當場被捕現況曝

▲黑澤巨蜥被發現在烤鴨店灶台下。（圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供）

▲黑澤巨蜥目前已由新竹縣動物保護教育園區上網公告認養。（圖／翻攝自新竹縣動物保護教育園區FB）

記者葉品辰／新竹報導

新竹竹北華興街一間烤鴨店昨(10)日下午驚見1公尺長的黑澤巨蜥，民眾嚇得趕緊通報1999，獲報後新竹縣流浪動物珍愛協會立刻前往捕捉，也已依規定上網公告認養，目前飼主尚未出面領回。

新竹縣動物保護防疫所表示，昨(9)日下午2時接獲民眾通報，表示有一隻「大蜥蜴」出現在新竹竹北華興街一間烤鴨店，引得在場店員與顧客驚呼連連，獲報後立即轉由新竹縣流浪動物珍愛協會協助捕捉，協會人員到場時黑澤巨蜥正躲在烤鴨店灶台下，並利用驅趕方式順利誘捕。

黑澤巨蜥屬於高單價爬蟲，價格在2萬元以上，此次走失的幼體黑澤巨蜥體長約1公尺，新竹縣流浪動物珍愛協會捕捉後依法上網公告認養，目前已有2人出面自稱飼主，卻無法提供具體飼養證明，且此類爬蟲並未植入晶片，外觀也難以辨認，目前尚未尋到飼主。

▲黑澤巨蜥被發現在烤鴨店灶台下。（圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供）

▲黑澤巨蜥被發現在烤鴨店灶台下。（圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供）

依規定，若公告認養7日內仍無人提出有效身份與飼養佐證文件，將開放民眾申請認養。申請人須年滿18歲，且具備合適的運輸設備及飼養知識，面談審核後才可認養。若申請人數眾多，則將先以抽籤方式篩選，再進行資格審查。

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