川普祭20%關稅！菲律賓總統小馬可仕將訪美　親上火線談判

▲ 小馬可仕將訪美會晤川普。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）將於本月20日至22日訪問華府，與美國總統川普舉行會談。馬尼拉方面透露，雙方將針對川普政府對菲律賓加徵20%對等關稅問題深入討論。

綜合《路透》等外媒，菲律賓外交部長拉薩羅（Theresa Lazaro）11日在馬來西亞出席東南亞國協（ASEAN）外長會議期間受訪證實，小馬可仕將首度與川普會晤。她表示，「關稅議題會是討論重點之一，這對我們非常重要，我們已經派遣談判團隊處理此事。」

總統府馬拉坎南宮新聞官卡斯楚（Claire Castro）回應媒體詢問時，也證實小馬可仕訪問行程，但未透露更多細節。美國國務卿盧比歐稍早在東協外長會議場邊與拉薩羅會面時也向媒體透露，美方將在幾天後接待小馬可仕。

川普政府本周宣布對菲律賓進口商品加徵20%關稅，稅率較4月2日公布的17%更高，卻未提供任何解釋。菲律賓方面強調，將持續致力於貿易談判，並稱一支談判代表團將於下周前往華府，尋求達成協議的可能性。

數據顯示，美國對菲律賓商品貿易逆差在2024年擴大至49億美元，較2023年增長21.8%。