來電一響就知道是誰！Whoscall推出「即時來電辨識Plus」防詐新利器

▲Whoscall「即時來電辨識Plus」正式上線 。（圖／Whoscall）

記者吳立言／綜合報導

來電辨識服務品牌Whoscall宣布推出全新功能「即時來電辨識Plus」，主打連線雲端資料庫，即時辨識來電者身分。該功能已於台灣地區搶先上線，iPhone用戶只要升級至最新版Whoscall App並啟用設定，即可在來電響起的當下獲得辨識結果，提升防詐效率。

新功能採用蘋果最新的「Live Caller ID Lookup」技術，讓App不再受限於內建號碼數量，而能即時連線雲端進行比對。Whoscall表示，該功能整合了全球反詐資料庫、AI模型及用戶回報系統，是目前iOS裝置中來電防護最全面的方案之一。

Whoscall強調，所有查詢皆透過加密處理，確保使用者隱私不外洩，且不會儲存任何通話紀錄與個資。

「即時來電辨識Plus」為Whoscall進階版限定功能，用戶升級後，還可同步享有資料庫自動更新、騷擾號碼自動封鎖、無廣告介面、智慧簡訊過濾等多項防護機制。

針對iOS用戶啟用方式，Whoscall提供簡易四步驟：更新App、啟用「即時來電辨識Plus」、進入iPhone「通話封鎖與辨識」設定、開啟「Whoscall Live Caller ID」，即可立即享有即時辨識體驗。

官方表示，未來功能還將持續升級，包含支援更多來電類型、商家資訊圖片顯示等，持續強化使用者的接聽判斷力與通訊安全。