21歲男借開媽媽特斯拉出事了！北宜跑山逆撞大貨車　現場慘況曝

▲邱男失控撞上對向大貨車，車頭全毀橫停於路中。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市坪林區今天（11日）凌晨5時許，北宜公路53.3公里發生汽車對撞事故。一名男子開著母親的特斯拉，到北宜公路跑山看風景，行經事故地點失控打滑，衝到對向車道與大貨車發生對撞，造成男子骨折及擦、挫傷，大貨車司機則未受傷，目前警方仍在釐清事故發生原因。

據了解，住在新北土城的21歲邱姓男子，今天早上向母親借Tesla Model 3，就獨自到新北坪林北宜公路跑山；邱男從土城出發後，就沿著北宜公路往宜蘭方向行駛，行經53.3公里一處右彎時，疑似天雨路滑車輛失控打滑，直接衝至對向車道，駕駛大貨車61歲林姓男子，發現急忙向右偏，但仍閃避不及發生撞擊。

▲邱男跟母親借的特斯拉，撞擊後車頭全毀。（圖／記者陸運陞翻攝）

雙方發生撞擊後，新車價值169萬起至237萬Tesla Model 3，旋轉90度車頭全毀橫停在路中，載滿石灰的大貨車遭撞後，左前輪脫落、車頭板金嚴重毀損。救護人員到場，將左手骨折及四肢多處擦挫傷的邱男送醫觀察，林男則未受傷，雙方並無酒駕，詳細車禍原因，仍待後續警方進一步釐清。

▲大貨車左前輪脫落，板金嚴重毀損。（圖／記者陸運陞翻攝）