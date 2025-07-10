豪大雨還沒停「最後雨彈」向北擴！熱區曝光　風向2波改變

▲低壓帶+西南風夾擊！豪大雨還沒停 。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

台灣處於低壓帶環境，加上西南風雙重夾擊下，中央氣象署表示，今天（10日）嘉義以南降雨明顯，時雨量最大落在屏東三地門的尾寮山達到98.5毫米，目前已經解除「大規模豪雨事件」，但今晚到明（11日）晨降雨區域擴展到中部地區，仍有局部豪大雨發生機率。

氣象署預報，今晚至明天上午持續受低壓帶及西南風影響，今晚降雨偏向南部地區，明晨起降雨區域由南部地區向中部地區及金馬澎擴展，有局部豪大雨發生機率，仍可能有短延時強降雨；明日西半部地區有不定時短暫陣雨或雷雨，東南部地區及金馬澎有局部短暫陣雨或雷雨，宜花留意午後局部短暫雷陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於太平洋高壓逐漸增強，風向漸轉偏南風，低壓帶漸北移，主要低層水氣傳送區也漸移往台灣海峽，預計明晚起水氣減少，降雨也漸緩和。連日降雨，山區活動請注意坍方及落石；至於氣溫方面，預測各地高溫約30至31度，低溫23至26度。

▲降雨區域由南部地區往中部擴展 。



氣象署預計，到了周末太平洋高壓較強，水氣較少，高溫普遍上升，各地為多雲到晴，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午因海陸風輻合，南部地區也有局部短暫陣雨。下周起風向轉為西南風，水氣又增多，西半部地區再轉局部短暫陣雨。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」分析，丹娜絲颱風的殘骸正在遠離中，台灣上空的風向正慢慢改變，明天白天前最後一波降雨之後，中南部長達將近一周的雨勢，終於會緩和下來。從最新的降雨預報來看，今晚到明天白天，南部仍然多雨，明天午後大多地區雨勢都會逐漸喊停，氣象署也已解除了大規模豪雨作業，算是宣告這次豪雨高峰已過，雖然雨並不會立刻就停下來，但狀況會慢慢的變好。周末預計是太平洋高氣壓增強的時段，天氣會比較穩定。

▼今日時雨量最大是在屏東縣三地門鄉尾寮山的98.5毫米，3小時最大雨量是高雄市茂林區多納林道達180.5毫米，24小時最大雨量是屏東縣大武鄉山豬窟達647毫米。