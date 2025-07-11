　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

聯準會傳聲筒：9月可能降息　內部對通膨與降息出現分歧

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／美聯社／達志）

▲聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

根據外媒報導，被譽為「聯準會傳聲筒」的記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）指出，聯準會（Fed）最新6月會議紀錄顯示，儘管決策官員普遍對7月降息持保留態度，但多數仍預期今年將重啟降息。會議紀錄同時揭示Fed內部對通膨前景看法分歧，形成兩大陣營，促使主席鮑爾（Jerome Powell）維持中間立場。

蒂米羅斯分析，聯準會目前正面對來自美國總統川普四4月突如其來的關稅政策所帶來的風險。此一政策曾引發對經濟停滯與物價上漲並存的「停滯性通膨」疑慮，打亂原本恢復降息的規劃。官員間出現爭議，是否應維持高利率以因應潛在成本上升風險。

儘管如此，近期鮑爾言論顯示，啟動降息的門檻可能較今年春季時低。當時，由於關稅升幅顯著，市場普遍擔憂物價急升、經濟疲弱。如今，若通膨壓力趨緩或就業數據低於預期，鮑爾可能會在夏季結束前推動降息。

蒂米羅斯指出，聯準會立場變動的兩大關鍵因素包括：第一，川普近期對部分貿易夥伴暫緩激烈關稅措施，延長談判期限至8月1日，為貿易戰重新升溫留下變數；第二，關稅帶動的物價上漲尚未如預期浮現，但市場預期6月與7月公布的通膨數據仍可能走高。

聯準會內部針對關稅是否具通膨效應出現激烈爭論。前達拉斯聯準銀行總裁、現任高盛副董事長卡普蘭（Robert Kaplan）表示，若平均關稅僅為10％至15％，企業較能吸收成本、不致轉嫁價格。他認為，由於內需疲弱與全球產能過剩，關稅帶來的通膨效應恐低於外界憂慮。

鮑爾近日重申，未來3個月將持續觀察通膨與就業數據，並與大多數聯準會官員一致，預期今年將進行降息。他強調，先前因應關稅風險而暫停的降息進程，若風險緩解，有望恢復。

聯準會6月會議紀錄亦顯示，決策層分為兩派：少數派主張全年不降息，憂心通膨率連4年超過2％目標將改變消費者與企業心理；多數官員則傾向年底前降息，認為關稅未必導致長期通膨，或就業市場將趨軟。不過，多數人認為尚需再觀察數月。

目前僅有由川普任命的兩位官員理事沃勒（Christopher Waller）與鮑曼（Michelle Bowman）公開支持7月啟動降息。沃勒長期主張，關稅僅造成短期價格變動，不會引發長期通膨；鮑曼近期也轉向支持此觀點，願意在缺乏更多數據下提前降息。

不過，其他官員則強調仍需時間觀察價格反應。里奇蒙聯準銀行總裁巴金（Tom Barkin）指出，部分零售商在5月的定價仍基於2月進貨成本，因此7、8月才可能顯現關稅導致的價格變化。

蒂米羅斯總結指出，鮑爾目前走在中間路線，既不否認通膨僅為短期現象，也不急於確認此判斷。鮑爾表示，「我們會持續學習，完全開放接受傳導效果可能小於預期的可能性。」若未來通膨持續受控，9月降息將成為可能選項。

延伸閱讀
女大生宿舍內產子「血流如注」！嬰兒竟重達4.5公斤　室友淡定喊：她早生過一次　
富邦包包頭正妹球迷爆紅！IG曝光了　網友大讚：有啦啦隊潛力
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 3 5222 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸OL工作1年0犯錯卻被開除　竟是「身體1原因」影響同事上班
快訊／國3深夜死亡車禍！　大貨車閃故障車失控翻滾亡
黃仁勳將訪問中國　傳今天先赴白宮見川普
傻眼！　花4000買旅平險「出國急診」只賠107元
「E級暗黑女王」前AV女優重磅回歸！　宣布正式出道
台灣關稅不明　美國務卿坦言：東南亞稅率會更好
快訊／國一北上小貨車追撞　泰山-五股段紫爆
紅姐約砲案外案！健壯天菜「來都來了」被認出　用假身分當老師

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

黃仁勳將訪問中國　傳10日「先赴白宮見川普」

「對等關稅」到底怎麼計算？　川普一句話親揭玄機

以色列願談「永久性停火」　納坦雅胡開條件：加薩非軍事化

聯準會傳聲筒：9月可能降息　內部對通膨與降息出現分歧

輝達收盤市值破4兆美元！　美股標普那指再創新高

台灣呢？盧比歐坦言：東南亞國家「關稅稅率」會更好

關稅大刀砍向東協！美國務卿亞洲行急滅火「東南亞稅率可能更優」

美國初次申請失業金人數減至22.7萬人　失業率也下降了

正妹玩彈射飛椅慘叫！40萬紳士「研究物理49秒」：牛頓是對的

地球自轉「神秘加速」第6次！7/9人類史上最短一天　科學家超疑惑

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

不用32撞！短今4撞就擊破　笑喊：我是鐵頭功

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【可樂被當面拿走】三個男人的沉默震耳欲聾

【氣爆瞬間曝】餐廳炸出火球！ 22歲男雙腳是血倒地 #桃園

【泰格與雪兒】朋友跟另一半私聊

【泰驚人】泰國女為賺11萬泰銖 2行李箱塞6000萬大麻！

黃仁勳將訪問中國　傳10日「先赴白宮見川普」

「對等關稅」到底怎麼計算？　川普一句話親揭玄機

以色列願談「永久性停火」　納坦雅胡開條件：加薩非軍事化

聯準會傳聲筒：9月可能降息　內部對通膨與降息出現分歧

輝達收盤市值破4兆美元！　美股標普那指再創新高

台灣呢？盧比歐坦言：東南亞國家「關稅稅率」會更好

關稅大刀砍向東協！美國務卿亞洲行急滅火「東南亞稅率可能更優」

美國初次申請失業金人數減至22.7萬人　失業率也下降了

正妹玩彈射飛椅慘叫！40萬紳士「研究物理49秒」：牛頓是對的

地球自轉「神秘加速」第6次！7/9人類史上最短一天　科學家超疑惑

迪麗熱巴玫瑰珠寶上身性感又迷人　雙手一張盡顯女神氣勢

7月11日星座運勢／水瓶座工作能力亮眼！　天蠍小心親友借錢

控遭檢方誤關6小時　台南男討國賠3萬元卻慘輸

又有颱風？　歐美模式預測一周後將有「大貨」出現

快訊／國3深夜死亡車禍！　大貨車閃故障車失控翻滾亡

黃仁勳將訪問中國　傳10日「先赴白宮見川普」

網紅藥師控「媽媽包創辦人」惡意倒債2年　住7千萬豪宅不還錢

隱婚4年育2女！　韓歌手再曝喜訊「升格3寶爸」

「對等關稅」到底怎麼計算？　川普一句話親揭玄機

分科測驗首日考「物、化、生、數甲」　注意未關手機扣4級分

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

國際熱門新聞

盧比歐：東南亞國家關稅稅率會更好

地球自轉神秘加速　7/9史上最短一天

拉麵二郎用餐限時20分鐘！他吃一半慘被趕

正妹玩飛椅慘叫！40萬紳士「研究物理49秒」

美國務卿：東南亞國家可能獲較好關稅稅率

正妹打保齡球　轉身10秒片爆紅：太晃了

世上最不健康飲料　「健康飲品」上榜

美國初次申請失業金人數降至22.7萬人

即／川普：8月1日起加徵進口銅關稅50％

20歲正妹陳屍豪華遊艇　疑遭性侵殺害

輝達收盤市值破4兆美元！　美股標普那指再創新高

回嗆川普　巴西總統誓言「回敬美國」

最新22國關稅稅率一次看　這國狂增40％

接招川普關稅　越南2大因應措施

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

獨／孫安佐表姊涉詐　繳不出5萬保金淚

紅姐約砲案外案！「健壯天菜」鞋被認出　用假身分當老師

全聯「結帳超人」紅了！手速爆表片瘋傳

豪大雨還沒停　最後雨彈向北擴

人氣短劇CP成真！于龍向楊咩咩求婚成功

人間最強body要來了　沖田杏梨L級胸器撐爆上衣

盧比歐：東南亞國家關稅稅率會更好

即／9縣市豪大雨特報！最新警戒區域曝

艋舺私刑殺人！18歲女揪閨蜜一起動手　他慘成豬頭亡

漢光演訓出車禍　M109A5自走砲「撞爆路邊4車」

糞便臭味恐藏疾病！醫警告聞到「4味道」快就醫

鍾明軒遭前公司提前解約「原因曝光」

「雨婷」終於來了！　明起全台放晴

北市公車隨機攻擊！陌生女潑腐蝕液　7歲童雙眼受傷

更多

最夯影音

更多

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

不用32撞！短今4撞就擊破　笑喊：我是鐵頭功

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面