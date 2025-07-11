聯準會傳聲筒：9月可能降息　內部對通膨與降息出現分歧

▲聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／CTWANT提供，下同）

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根據外媒報導，被譽為「聯準會傳聲筒」的記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）指出，聯準會（Fed）最新6月會議紀錄顯示，儘管決策官員普遍對7月降息持保留態度，但多數仍預期今年將重啟降息。會議紀錄同時揭示Fed內部對通膨前景看法分歧，形成兩大陣營，促使主席鮑爾（Jerome Powell）維持中間立場。

蒂米羅斯分析，聯準會目前正面對來自美國總統川普四4月突如其來的關稅政策所帶來的風險。此一政策曾引發對經濟停滯與物價上漲並存的「停滯性通膨」疑慮，打亂原本恢復降息的規劃。官員間出現爭議，是否應維持高利率以因應潛在成本上升風險。

儘管如此，近期鮑爾言論顯示，啟動降息的門檻可能較今年春季時低。當時，由於關稅升幅顯著，市場普遍擔憂物價急升、經濟疲弱。如今，若通膨壓力趨緩或就業數據低於預期，鮑爾可能會在夏季結束前推動降息。

蒂米羅斯指出，聯準會立場變動的兩大關鍵因素包括：第一，川普近期對部分貿易夥伴暫緩激烈關稅措施，延長談判期限至8月1日，為貿易戰重新升溫留下變數；第二，關稅帶動的物價上漲尚未如預期浮現，但市場預期6月與7月公布的通膨數據仍可能走高。

聯準會內部針對關稅是否具通膨效應出現激烈爭論。前達拉斯聯準銀行總裁、現任高盛副董事長卡普蘭（Robert Kaplan）表示，若平均關稅僅為10％至15％，企業較能吸收成本、不致轉嫁價格。他認為，由於內需疲弱與全球產能過剩，關稅帶來的通膨效應恐低於外界憂慮。

鮑爾近日重申，未來3個月將持續觀察通膨與就業數據，並與大多數聯準會官員一致，預期今年將進行降息。他強調，先前因應關稅風險而暫停的降息進程，若風險緩解，有望恢復。

聯準會6月會議紀錄亦顯示，決策層分為兩派：少數派主張全年不降息，憂心通膨率連4年超過2％目標將改變消費者與企業心理；多數官員則傾向年底前降息，認為關稅未必導致長期通膨，或就業市場將趨軟。不過，多數人認為尚需再觀察數月。

目前僅有由川普任命的兩位官員理事沃勒（Christopher Waller）與鮑曼（Michelle Bowman）公開支持7月啟動降息。沃勒長期主張，關稅僅造成短期價格變動，不會引發長期通膨；鮑曼近期也轉向支持此觀點，願意在缺乏更多數據下提前降息。

不過，其他官員則強調仍需時間觀察價格反應。里奇蒙聯準銀行總裁巴金（Tom Barkin）指出，部分零售商在5月的定價仍基於2月進貨成本，因此7、8月才可能顯現關稅導致的價格變化。

蒂米羅斯總結指出，鮑爾目前走在中間路線，既不否認通膨僅為短期現象，也不急於確認此判斷。鮑爾表示，「我們會持續學習，完全開放接受傳導效果可能小於預期的可能性。」若未來通膨持續受控，9月降息將成為可能選項。

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