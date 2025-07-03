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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

請支援演習！全聯特定門市7/10防空演練　內政部籲備妥避難包

▲▼內政部長劉世芳出席記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲內政部長劉世芳強調，將持續結合各項演習與政策宣導，深化全民防空意識，共同守護民眾生命財產安全。（圖／記者陳家祥攝）

記者詹詠淇／台北報導

本次漢光41號演習將結合「2025城鎮韌性演習」，分別在本月15日至18日於全台各地分批演習，而警政署也將在10日上午10時起，在台北、台中及台南指定全聯門市同步辦理「全民+全聯一起來支援」防空疏散避難模擬演練，強化業者與消費者防空應變能量，選址會以有地下室的和人潮聚集處為主。內政部長劉世芳今（3日）強調，你永遠無法預測會有什麼情況，將持續結合各項演習與政策宣導，深化全民防空意識，共同守護民眾生命財產安全。

內政部今（3日）部務會報中安排警政署及消防署報告「大型賣場防空避難演練規劃」。內政部長劉世芳表示，當前國際區域情勢嚴峻，強化全民防空應變知能刻不容緩，呼籲國人隨時備妥「緊急避難包」，下載警政服務APP，遵循防空避難指引，有準備，更安全，以達到減災及防災目的。

另警政署與全聯福利中心將於7月10日上午10時，在台北、台中及台南指定全聯門市同步辦理「全民+全聯一起來支援」防空疏散避難模擬演練，強化業者與消費者防空應變能量，警政署後續也會持續落實演習相關宣導工作，妥善規劃防空疏散避難模擬演練，政府與民同心配合，共同建構韌性社會。

內政部指出，警政署與全聯福利中心辦理「全民+全聯一起來支援」防空疏散避難模擬演練，演練將透過實際賣場環境模擬防空避難情境，由各區經理及門市人員配合流程進行警報發放與應變啟動，於賣場廣播系統放送防空警報後，立即引導顧客至特定安全區域避難，並協助民眾採取正確防護姿勢。現場同時模擬情報傳遞、進行顧客情緒安撫與簡易受傷包紮處置，協助民眾與第一線服務人員熟悉危急時應變作為，持續強化全社會防衛韌性。

▼演練重點。（圖／內政部提供）

▲▼7月起，內政部籲國人配合防空演習及避難演練　提升全民應變能力。（圖／內政部提供）

▲▼7月起，內政部籲國人配合防空演習及避難演練　提升全民應變能力。（圖／內政部提供）

▲▼7月起，內政部籲國人配合防空演習及避難演練　提升全民應變能力。（圖／內政部提供）

另內政部也配合行政院與國防部規劃，「2025城鎮韌性（防空）演習」將於7月15日至18日分區舉行，涵蓋中部、南部、北部、東部及外離島等地區。演習重點包括警報發放、民眾疏散避難、交通管制、傷患急救、災民救濟與災害搶救等實作演練。同時，內政部已於6月30日發布「防空避難指引」從避難地點選擇、防護姿勢及行動步驟三大面向，提供明確避難行動指南。

警政署民防指揮管制所長劉安杰表示，在演習前，各地警察局會派員針對員工進行訓練；至於賣場選址考量，大多會選擇有地下室的和人潮聚集處。劉世芳補充，這次7月10日的全聯賣場演習是先在人潮多的地方模擬一次，7月15日起的城鎮韌性演習還會再演練一次。未來是否還會配合其他賣場演習？劉世芳說，今年7月沒有其他。

針對緊急避難包，消防署提到，以「個人化需求」為核心，以輕量雙肩背包裝備，並標註內容物更新日期，每半年檢查一次，以男性約15公斤、女性約10公斤以內為基準，基本必備項目包括：飲水與乾糧、個人醫藥與清潔用品、保暖衣物、身分證件與少量現金、手電筒、可攜式收音機與電池、哨子、筆記本與筆、行動電源等，另再視家庭特別需求放置相關物品，方便立即取用前往避難。

內政部強調，未來將持續結合各項演習與政策宣導，深化全民防空意識，落實韌性社會建構，共同守護民眾生命財產安全。

劉世芳也強調，全台22縣市都要城鎮韌性演習，一旦防空警報發布，人車保持避難、不能移動的狀況，不管是公務機關還是私人機關都要完全配合。大家都經歷過非常多次萬安演習，只是感覺僅聽到防空警報，沒有像這次非常切實，尤其3大城市或附近鄉鎮要完全配合，因此與過去完全不同，你永遠無法預測會有什麼情況，每天都有不同機艦在台灣周遭，因此要讓大家知道，台灣有防衛自己國土、保衛自己的決心。

▼防災物資準備清單。（圖／內政部提供）

▲▼7月起，內政部籲國人配合防空演習及避難演練　提升全民應變能力。（圖／內政部提供）

▲▼7月起，內政部籲國人配合防空演習及避難演練　提升全民應變能力。（圖／內政部提供）

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