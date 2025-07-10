陸偽娘「紅姐拍片房」疑出租了！房東急出月租3千　網嚇：AV現場

▲紅爺炮房疑出租了。（圖／翻攝自小紅書）

大陸中心／綜合報導

南京江寧一名38歲的偽娘網紅「南京紅姐（真實身分為焦姓男子，以下簡稱紅爺）」近日遭指控，約會千名男網友，並以水果為交換，與1691人發生無套性行為，還將過程偷錄下來，放在網上販售。警方已將紅爺逮捕進行調查。網傳紅爺的拍片房間疑似出租了，引起熱議。

▲招租資訊附上的照片。（圖／翻攝自小紅書）

陸網上10日瘋傳一則出租資訊，內容寫下「靚屋出租，有故事，有內容，原租客因個人因素退租，押一付三，月租800（人民幣，下同，約台幣3255元），水電自理」。

▲與紅爺影片場景高度相似。（圖／翻攝自小紅書）

不少網友一眼就認出，該房間與紅爺拍攝約會的地方高度相似，深色門、黑色桌子、白色壁櫃、藍格紋床包等，擺設家具皆高度相似。

相關招租資訊引起網友熱議，「這簡直是AV實境秀啊」、「誰敢住啊」、「避雷名單」、「這也太可怕了吧」、「紅姐住過的，乾淨嗎」、「直接變成景區吧，一張門票250」。不過也有人質疑招租的真實性，懷疑是AI處理過，該名疑似為房東的帳號僅回應，「我就是紅姐的房東。」尚無其他證據可佐證招租的真實性。

▲南京紅姐約會的男網友們。（圖／翻攝自微博）

紅爺平時打扮穿著長紗裙、棕色帶有瀏海的中長假髮、妝容濃豔，長期以女裝形象示人，並透過美顏濾鏡，及偽造聲音吸引男網友，雙方私下聊天後，更以帶花生油、水果、牛奶等可換「免費性行為」為誘餌約見面。

紅爺將男網友約至家中進行性行為。部分網友進行到一半時，才發現紅姐為男性，氣得暴打對方一頓；另一部分網友即使發現紅爺為男性，仍抱持著「來都來了」的心態繼續進行下去；還有網友更成為「回頭客」，多次造訪紅爺的住所。過程中，紅爺皆堅持讓對方不戴套。

目前焦姓男子已被警方逮捕，案件仍在進行調查中。還有消息指出，焦男恐有性病，若導致性病傳播，即涉及「危害公共安全罪」，最高可判死刑。