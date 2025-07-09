台灣音樂家受邀赴中演出變調　被要求喊「我愛黃河、我愛中國」

▲台灣音樂家受邀赴中國演說，卻是參與中共統戰相關「慶祝台灣光復八十週年」活動。（圖／朱紫渝授權提供）



記者陶本和／台北報導

國安單位日前已預告，中共下半年進入統戰操作的高峰期，且以「3個80年」對日抗戰勝利80周年、聯合國成立80周年、台灣光復80周年為敘事主軸。對此，一名台灣年輕音樂家朱紫渝透過社群媒體透露，近來被以「只是去演出」的名義受邀到中國，慶祝台灣光復80週年，到了對岸後，在拍攝過程中被要求吶喊「我愛黃河、我愛中國」等與演奏工作無關的發言。

總統賴清德近日發表「團結國家十講」很重要的原因之一，正是為了因應中共下半年，進入統戰操作的高峰期，且以「3個80年」對日抗戰勝利80周年、聯合國成立80周年、台灣光復80周年為敘事主軸。

據了解，在網紅「館長」陳之漢受邀赴中國參訪、直播之後，中國方面也積極安排台灣的文化圈、音樂圈等各領域的團體，組團到中國各城市參訪，或是安排演出活動，而且以最近的活動主軸，都緊扣「對日抗戰勝利80週年」、「台灣光復80週年」等論調。

▼台灣音樂家受邀赴中國演說，卻是參與中共統戰相關「慶祝台灣光復八十週年」活動。（圖／朱紫渝授權提供）



一名台灣年輕音樂家朱紫渝透過社群媒體公開表示，她在相關人士與單位的邀請下，詢問她是否能在今年7月2日至9日於中國演出、錄音，同時也詢問她的學經歷、確認有在台灣職業樂團兼任過的經驗，並詢問她個人對於去中國這件事，是否有敏感的政治排斥，多次強調「我們只是去演出的」。

朱紫渝指出，在抵達中國後，原先說好的錄音取消，排練只有戶外舞台走位的確認就演出了，演出也不需要演奏，現場播放著預錄好的音檔，他們戴著監聽，對上動作而已。她說，甚至在大型樂器處理不周的情況下，讓低音笙的演奏員去演奏笛子、中阮演奏員更動為琵琶演奏員。她強調，到了現場也才看到「慶祝台灣光復八十週年」。

朱紫渝表示，在演出結束的隔天，安排了一整天拍攝行程的工作。她透露，拍攝內容要求團員吶喊「我愛黃河、我愛中國」等與演奏工作毫無關係的不實發言，這與邀約單位在行前再三強調的「我們只是去演出」的描述完全不符。

最後，朱紫渝向邀請方的人士表示，是先擁有了台灣人的身分才有選擇的權利，在自由民主的國家裡，尊重他們個人的選擇，但嚴厲譴責使用隱瞞、半強迫的方式讓他人成為中國政府大外宣的政治素材。

▼台灣音樂家受邀赴中國演說，卻是參與中共統戰相關「慶祝台灣光復八十週年」活動，並於中方社群傳散。（圖／朱紫渝授權提供）