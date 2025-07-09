　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣音樂家受邀赴中演出變調　被要求喊「我愛黃河、我愛中國」

▲▼台灣音樂家受邀赴中國演說，卻是參與中共統戰相關活動。（圖／朱紫渝授權提供）▲▼台灣音樂家受邀赴中國演說，卻是參與中共統戰相關活動。（圖／朱紫渝授權提供）

▲台灣音樂家受邀赴中國演說，卻是參與中共統戰相關「慶祝台灣光復八十週年」活動。（圖／朱紫渝授權提供）

記者陶本和／台北報導

國安單位日前已預告，中共下半年進入統戰操作的高峰期，且以「3個80年」對日抗戰勝利80周年、聯合國成立80周年、台灣光復80周年為敘事主軸。對此，一名台灣年輕音樂家朱紫渝透過社群媒體透露，近來被以「只是去演出」的名義受邀到中國，慶祝台灣光復80週年，到了對岸後，在拍攝過程中被要求吶喊「我愛黃河、我愛中國」等與演奏工作無關的發言。

總統賴清德近日發表「團結國家十講」很重要的原因之一，正是為了因應中共下半年，進入統戰操作的高峰期，且以「3個80年」對日抗戰勝利80周年、聯合國成立80周年、台灣光復80周年為敘事主軸。

據了解，在網紅「館長」陳之漢受邀赴中國參訪、直播之後，中國方面也積極安排台灣的文化圈、音樂圈等各領域的團體，組團到中國各城市參訪，或是安排演出活動，而且以最近的活動主軸，都緊扣「對日抗戰勝利80週年」、「台灣光復80週年」等論調。

▼台灣音樂家受邀赴中國演說，卻是參與中共統戰相關「慶祝台灣光復八十週年」活動。（圖／朱紫渝授權提供）

▲▼台灣音樂家受邀赴中國演說，卻是參與中共統戰相關活動。（圖／朱紫渝授權提供）▲▼台灣音樂家受邀赴中國演說，卻是參與中共統戰相關活動。（圖／朱紫渝授權提供）

一名台灣年輕音樂家朱紫渝透過社群媒體公開表示，她在相關人士與單位的邀請下，詢問她是否能在今年7月2日至9日於中國演出、錄音，同時也詢問她的學經歷、確認有在台灣職業樂團兼任過的經驗，並詢問她個人對於去中國這件事，是否有敏感的政治排斥，多次強調「我們只是去演出的」。

朱紫渝指出，在抵達中國後，原先說好的錄音取消，排練只有戶外舞台走位的確認就演出了，演出也不需要演奏，現場播放著預錄好的音檔，他們戴著監聽，對上動作而已。她說，甚至在大型樂器處理不周的情況下，讓低音笙的演奏員去演奏笛子、中阮演奏員更動為琵琶演奏員。她強調，到了現場也才看到「慶祝台灣光復八十週年」。

朱紫渝表示，在演出結束的隔天，安排了一整天拍攝行程的工作。她透露，拍攝內容要求團員吶喊「我愛黃河、我愛中國」等與演奏工作毫無關係的不實發言，這與邀約單位在行前再三強調的「我們只是去演出」的描述完全不符。

最後，朱紫渝向邀請方的人士表示，是先擁有了台灣人的身分才有選擇的權利，在自由民主的國家裡，尊重他們個人的選擇，但嚴厲譴責使用隱瞞、半強迫的方式讓他人成為中國政府大外宣的政治素材。

▼台灣音樂家受邀赴中國演說，卻是參與中共統戰相關「慶祝台灣光復八十週年」活動，並於中方社群傳散。（圖／朱紫渝授權提供）

▲▼台灣音樂家受邀赴中國演說，卻是參與中共統戰相關活動。（圖／朱紫渝授權提供）▲▼台灣音樂家受邀赴中國演說，卻是參與中共統戰相關活動。（圖／朱紫渝授權提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
593 3 2297 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
20縣市「豪大雨特報」灌到明天　1地雨量恐飆600mm

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台灣音樂家受邀赴中演出變調　被要求喊「我愛黃河、我愛中國」

國民黨為普發現金放行台電千億補助　黃國昌：民眾黨團立場不變

樂天桃猿小編造謠！拿義消殉職宣傳大罷免　謝寒冰：預算根本沒刪

遭控刪預算沒錢救災！　國民黨團駁斥：農業特別收入基金多59億

大法官級打臉？柯建銘喊刑法100條伺候藍委　蘇素娥：實務上幾乎不存在

擔心臉凹顯老？「5種食物」幫你補足膠原蛋白　搭配維生素Ｃ更好

預算遭刪影響風災應變　行政院：整合現有資源協助農民

為普發現金放行台電千億補助　朱立倫不擋了：尊重黨團自主

不只台東！控業者擬宜蘭海岸蓋風電　黃建賓：美麗東海岸恐不復存在

遭李正皓酸「連字都不會寫」當民代是新住民的悲哀　麥玉珍回應了

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【人柴兩濕】那些颱風天逼瘋主人的柴柴們

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【跨越80歲的友誼】萌娃放學就黏鄰居爺爺...搬家當場淚崩QQ

粉絲朝台上扔Labubu！ Lisa直呼「很危險」往回丟

【紫南宮大淹水】雨炸南投「廣場變泳池」

【閃避不及】台中駕駛路邊停6秒突開車門！　女騎士來不及閃開慘摔飛

【土城姊妹遭奪命】張母崩潰控女婿：口口聲聲說愛孩子

台灣音樂家受邀赴中演出變調　被要求喊「我愛黃河、我愛中國」

國民黨為普發現金放行台電千億補助　黃國昌：民眾黨團立場不變

樂天桃猿小編造謠！拿義消殉職宣傳大罷免　謝寒冰：預算根本沒刪

遭控刪預算沒錢救災！　國民黨團駁斥：農業特別收入基金多59億

大法官級打臉？柯建銘喊刑法100條伺候藍委　蘇素娥：實務上幾乎不存在

擔心臉凹顯老？「5種食物」幫你補足膠原蛋白　搭配維生素Ｃ更好

預算遭刪影響風災應變　行政院：整合現有資源協助農民

為普發現金放行台電千億補助　朱立倫不擋了：尊重黨團自主

不只台東！控業者擬宜蘭海岸蓋風電　黃建賓：美麗東海岸恐不復存在

遭李正皓酸「連字都不會寫」當民代是新住民的悲哀　麥玉珍回應了

動漫帥哥到療癒角色通通有！超可愛聯名美妝一次看

48年來最慘！嘉義「3電塔倒塌」25萬戶陷黑暗　台電67小時搶修復電

直擊／Switch 2信義區開賣百名玩家漏夜排隊搶　頭香哥苦排15小時圓夢

過世後收藏怎處理？推主超多懷舊遊戲怕麻煩家人　網熱心給建議

桃園婦幼健康政策獲全國績優　張善政：持續打造友善育兒之都

「桃金獎」首度開放全民票選　表揚優質企業與特色店家

迎關公聖誕　桃園威天宮7/12「康熙皇帝親臨獻壽」登場

桃園提升青少年機車駕駛安全　再增一處機車練習場

國際火線／榮獲諾貝爾和平獎？川普的異想世界！

《Kpop獵魔女團》爆紅風靡全球　導演親揭下一步計畫

【紫南宮大淹水】雨炸南投「廣場變泳池」

政治熱門新聞

國民黨為普發現金放行台電千億補助　黃國昌：民眾黨團立場不變

認曾捐2萬給廢死聯盟　司法院副院長被提名人：廢死不應非黑即白

樂天桃猿限動稱「大罷免大成功」　網友轟：公關危機

柯建銘刑法100條伺候藍委　民進黨：絕不可能開倒車恢復惡法

新北議會財產申報曝　蔣根煌負債破億、副議長身家近30億負債41億

台灣音樂家受邀赴中演出變調　被要求喊「我愛黃河、我愛中國」

民眾黨720踢館　民進黨中央黨部前集結反罷

普發現金周五將闖關？　朱立倫：一定要做

柯建銘喊刑法100條伺候藍委　蘇素娥：實務上幾乎不存在

為普發現金放行台電千億補助　朱立倫不擋了

樂天桃猿小編造謠　謝寒冰：預算根本沒刪

能擠進川普10%關稅名單？　吳思瑤：台灣底氣足

蔡英文9年前有機會兩岸破冰　台灣「政治人物」電告北京不應接受

台美關稅喬不好？　傳2因素卡關

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／川普公布最新6國「關稅信」最高被課30%

新莊悲劇！女告知父親「出門一下」墜樓慘死

20縣市豪大雨特報！1地雨量恐飆600mm

解約潮來襲　2大屯區淪預售「重災區」

苦日子結束了！2025甩開小人TOP3生肖

台灣人抗拒不了！LINE「傳2個字」朋友秒回

周曉涵結束10年內衣代言　親吐宣布封奶心聲

少年打死人竟伴屍大睡　被叫醒喊：他昨晚還有在動 

劇烈豪雨連炸南台！氣象署曝雨最猛時刻

紫南宮也淹水！信眾涉水摸金雞母

全台最大「貴族世家」分店今開幕

台中大雨人孔蓋浮起！駕駛撞上「90度側翻」

南鯤鯓代天府牌樓倒塌　命理師：王爺顯靈

南韓男團成員爸涉詐騙67億！　「遭限制出境」搬兒子求通融

苗栗建台高中「分科測驗集體報錯」：責怪對幫助不大

更多

最夯影音

更多

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【人柴兩濕】那些颱風天逼瘋主人的柴柴們

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面