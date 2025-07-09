中國乘聯分會：6月降價車型大減　反內捲效果明顯

▲大陸汽車產能過剩，競爭激烈。（圖／CFP）



文／中央社

中國汽車業此前嚴重內捲，連官方都發聲要求整治市場亂象。中國乘聯分會昨天表示，今年第2季降價車型大幅減少，當中6月有14款車型降價，較前兩年保持相對穩定，顯示反內捲效果明顯。

中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會8日發表統計數據，有關內捲方面，今年1月、2月及3月分別有7款、21款及23款車型降價，3月的降價車型數量相對於歷史屬較高水準。

數據顯示，4月僅有14款車型降價；5月明確宣布降價或新車新定價的僅有12款；6月僅有14款車型降價，較去年6月的12款和2023年6月的20款數量保持相對穩定。

2025年1至6月，新能源汽車新車降價平均達到人民幣2.3萬元（約新台幣9.3萬元），降價力度達到12%。6月新能源汽車新車降價平均達到1.5萬元，降價力度達到10.4%的較低水準。

乘聯分會秘書長崔東樹表示，今年上半年車市反內捲效果明顯，車企生產節奏穩定，積壓庫存的狀況得到改善，尤其是今年6月，行業生態明顯改善。

乘聯分會的數據又顯示，今年6月中國大陸乘用車市場零售208.4萬輛，年增18.1%，月增7.6%。今年上半年累計乘用車市場零售1090.1萬輛，年增10.8%。

其中，6月新能源乘用車市場零售111.1萬輛，年增29.7%，月增8.2%；今年1至6月新能源乘用車市場累計零售546.8萬輛，增長33.3%。

乘聯分會表示，中國政府推出的「兩新」（以舊換新與設備更新）政策補貼拉動市場。根據中國商務部，截至6月30日，汽車以舊換新補貼累計申請量達412萬份。

不過乘聯分會提到，近日多地以舊換新補貼資金出現階段性緊張，部分城市宣布暫停汽車置換更新補貼申請。新資金仍需一定時間才到位，導致近期消費者出現觀望情緒。