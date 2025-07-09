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丹娜絲颱風尾「超預測演出」　專家：降雨回波往內陸推進

生活中心／綜合報導

丹娜絲颱風遠離後，台灣持續受到低壓帶及西南風影響，中南部強降雨尚未趨緩。氣象專家吳聖宇表示，「各種超出原先模式預測的演出，大概還是跟丹娜絲颱風的颱風尾脫不了關係。」他說，目前降雨還在持續中，而且因為風勢蠻強的，降雨回波顯著的區域一路推到比較內陸的區域。

▲▼雷達回波圖。（圖／取自吳聖宇臉書）

▲專家說明回波生長分界線。（圖／取自吳聖宇臉書）

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天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇在臉書分享一張雷達回波圖，他指出，「昨晚到現在又是各種超出原先模式預測的演出，大概還是跟丹娜絲颱風的颱風尾脫不了關係。」

吳聖宇進一步說明，入夜後到今天清晨前，台灣海峽中北部上空爆發的旺盛對流系統，看起來對流胞最初是昨天傍晚在颱風環流內西北+西南風交會的輻合線上發展出來的，一開始遠在福建北部、浙江沿海一帶，後來隨時間逐漸往南發展，來到台灣海峽中北部後顯著爆發，衛星觀測甚至可以看到對流雲團中央部分、雲頂衝出對流層頂而產生溫度比周圍高的現象，閃電現象也非常劇烈。

▲彰化淹水過後，車牌紛紛掉落。（圖／民眾提供）

▲彰化昨天淹水，車牌紛紛掉落。（圖／民眾提供）

雖然對流胞最強的部分看起來都在海面上活動，但外圍的強回波部分仍然順著颱風南側的大環境西南風逐漸靠近台灣西北部陸地，並且在苗栗、新竹一帶造成強降雨。吳聖宇說，雨量觀測看起來在昨晚10時開始到今天凌晨3時之前這一段最大，所幸後續這個對流胞就逐漸減弱，本體往陸地靠過來時已經在消風的階段，3時之後到目前的降雨就小了很多。

▲▼丹娜絲已經減弱為熱帶性低氣壓。（圖／氣象署提供）

▲丹娜絲已經減弱為熱帶性低氣壓。（圖／氣象署提供）

他表示，丹娜絲颱風進入浙江省境內後，雖然減弱為熱帶性低氣壓，但低壓環流逐漸向西南移入福建北部，台灣附近的西南風也逐漸增強，大概自清晨5時至6時開始，「增強後的西南風推入新竹以南陸地，陸續開始出現一波明顯的雨勢，目前降雨還在持續中，而且因為風勢蠻強的，降雨回波顯著的區域一路推到比較內陸的區域，有一條明顯的回波生長分界線，界線以東的雨勢不小。」

吳聖宇提醒，這樣的型態可能會持續到今天白天，晚間以後隨著颱風減弱後的低氣壓繼續深入華南內陸，台灣附近的西南風可能會較為減弱，降雨回波容易生長的區域有機會再度往沿海地區調整，並且也會逐漸偏向雲嘉以南地區為主，預報資料今晚到明天清晨雲嘉以南地區有較大雨勢的預測；北部、東半部雖然不是西南風直接影響的區域，但也要注意局部較大雨勢發生的機會。

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