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南投清水溪草嶺段驚現堰塞湖　竹山鎮長籲鄉親切勿靠近河道範圍

▲因颱風及近日大雨影響，清水溪草嶺段疑似出現堰塞湖情形。（圖／翻攝「竹山鎮長陳東睦」臉書粉專，下同）

▲因颱風及近日大雨影響，清水溪草嶺段疑似出現堰塞湖情形。（圖／翻攝「竹山鎮長陳東睦」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

丹娜絲颱風已遠離台灣，但強勁颱風尾連日橫掃中部地區、引發大雨或豪雨，雲林、南投2縣之交的清水溪草嶺段更疑似出現 堰塞湖、存在潰堤風險；竹山鎮長陳東睦提醒當地鄉親們切勿靠近或進入清水溪河道範圍，以免發生危險。

陳東睦指出，清水溪下游底區有桶頭、瑞竹、福興、鯉魚、中崎、中和、德興、坪頂等8個里，因此也請鄉親守望相助、提高警覺，留意周邊環境變化，若有水流變濁且變急、出現大量漂流木或沙石聲響等異常情況，即為堰塞湖潰決前兆。

▲因颱風及近日大雨影響，清水溪草嶺段疑似出現堰塞湖情形。（圖／翻攝「竹山鎮長陳東睦」臉書粉專）

竹山鎮公所表示，已與經濟部水利署第四河川分署持續聯繫、掌握；陳東睦呼籲民眾隨時留意官方發布訊息，若遇災情請立即通報里長協助處理，並務必及時撤離，也切勿前往現場觀察或攝影，以確保自身安全。

堰塞湖位置：https://maps.app.goo.gl/L58uSg2eYbdEHzAW7。

根據維基百科資料，堰塞湖是指山崩（落石）或熔岩堵塞河谷或河床，儲水到一定程度便形成的湖泊，通常為地震、風災、火山爆發等自然原因所造成，也有人為因素所造就出的堰塞湖，例如：炸藥擊發、工程挖掘等。堰塞湖的形成，通常是不穩定的地質狀況所構成，當堰塞湖構體受到沖刷、侵蝕、溶解、崩塌等作用，堰塞湖便會出現「溢壩」，最終會因為堰塞湖構體處於極差地質狀況，演變「潰堤」而瞬間發生山洪爆發的洪災，對下游地區有著毀滅性破壞。

▲因颱風及近日大雨影響，清水溪草嶺段疑似出現堰塞湖情形。（圖／翻攝「竹山鎮長陳東睦」臉書粉專）

▲因颱風及近日大雨影響，清水溪草嶺段疑似出現堰塞湖情形。（圖／翻攝「竹山鎮長陳東睦」臉書粉專）

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