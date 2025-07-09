台中某高中奪命意外！水電工教室內墜地1.75m撞頭亡　雇主下場曝

▲台中一名卓姓雇主沒給王姓工人安全帽，因王男施作墜落死亡，遭判刑。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市梧棲區某高中去年8月8日發生一起死亡工安，一名王姓水電工在生科教室進行工程時，不慎從梯上約1.75公尺高墜落，疑似因頭部撞擊昏迷，搶救3天後仍死亡。王男並未配戴安全帽，雇主卓男也未提供，卓被依過失致死罪起訴，地院判有期徒刑3月、緩刑2年。

檢警查，卓男為水電工程行負責人，承包該高中生物科技教室設備安裝以及電扇移位作業，並以每天2千元代價，雇用王男前往施作。去年8月8日18時許，王男施作時不慎從梯上（高度約1.75公尺）墜落，導致頭部重創，由警衛巡查時才發現，同月11日因顱內出血等傷勢宣告不治。

檢方認為，卓男為工程行負責人，本應注意作業人員有無戴用安全帽，但未提供安全帽給王男，涉犯過失致死與職安法，審酌有跟王男家屬調解，建請法院從輕量刑、給予緩刑。

台中地院認為，卓男未提供安全帽等符合標準之必要安全衛生設備及措施，輕忽勞工作業之生命安全，致被害人發生死亡結果，使被害人家屬遭受痛失至親，所生損害非輕。考量卓男坦承犯，與被害人家屬達成調解，並賠償完畢，處有期徒刑3月、緩刑2年，可易科罰金。