關稅戰如「川普版魷魚遊戲」　14國收通知拚敗部復活、台灣續闖關

▲美國總統川普向各國實施對等關稅政策。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

全球關注的對等關稅議題，美國總統川普近日寄出通知信，並宣布14國新的對等關稅稅率，台灣則不在這次名單中。對此，《經濟學人》雜誌形容，這像是川普的個人實境秀；而一位黨政人士受訪時，用韓國知名影集來形容，這像川普版的《魷魚遊戲》，收到信的14國在力求敗部復活，期限是8月1日，而台灣則是還有很多要談，持續在遊戲中繼續闖關。

美國總統川普（Donald Trump）4月初宣布對等關稅措施。其中，台灣的稅率為32%，不過美國隨後宣布90天暫緩期，期間僅實施10%對等關稅，過去這段時間裡，眾多國家則與美方展開談判；而台灣方面，行政院副院長鄭麗君、經貿談判總代表楊珍妮政委等人，則多次赴美國華府協商。

放眼全世界，除了已完成談判的英國、越南，美國8日寄出通知信，並宣布14國的新對等關稅稅率，包含日本、韓國、馬來西亞及哈薩克都是25%，南非為30%，寮國及緬甸則是被課徵40%，且劃定日期8月1日上路。

知名雜誌《經濟學人》形容，川普發出的通知信是「威脅信」，雖然白宮同時給出「最後通牒」的談判寬限期，但美方「我說了算」的態度，讓全球貿易系統陷入不確定性，彷彿成了川普的個人實境秀。

對此，一位黨政人士受訪時，被問及是否能用淺顯易懂，讓一般民眾能了解的方式，來形容現在川普跟全世界談判的狀況？他則舉近來韓國知名的影集「魷魚遊戲」為例，現在就像是川普版的「魷魚遊戲」。

他說，想像一個畫面，川普搖著跳繩，世界各國是穿著號碼衣的闖關者，有些國家談得可能不是太好，跳不下去了，這14個國家就掉下去，但川普通知說「再給機會」，發通知信寬限期到8月1日，可以拚敗部復活。

至於台灣呢？這位黨政人士形容說，台灣也是穿著號碼衣的闖關者，我們可以談的東西很多，從一開始就逐步在闖關，現在也繼續跳，繼續一步步往前闖關。

▼總統賴清德與正在華府進行台美關稅談判的團隊進行視訊會議。（圖／總統府提供）



對於川普宣布14國的新對等關稅稅率名單，國安官員受訪時則說，簡言之，昨天宣布的關稅稅率名單（指14國），在過去的談判歷程，相對之下，是比較艱辛的，這是第一個因素。

第二個因素，國安官員分析，關稅談判這件事情規模很龐大，就日本而言，核心項目汽車，韓國也有汽車，占出口量很大，與美方在汽車項目的爭執可能就會比較高。

他舉「牛奶」為例，乳製品同時有10幾個貨不同税號，比方做起司的、調味乳的，因為不同議題跟狀況下，每一個細節稅則都不盡相同。

國安官員表示，同一類型可能會有三、四種稅率，這真的要談滿久的。他說，台美21世紀倡議就花了很多時間，而且都還沒進入各種細節稅則，「其實我只能說，台灣應該算是，比較少數國家裡面，可以照著關稅談判推進，比較不像是其他地方有火花」。

國安官員強調，時間上就會比較長，台灣就持續在談，歐盟也是持續在談，「以昨天的狀況來說，當然是沒有在裡面比較好（指14國名單）」。

另外，在前總統蔡英文執政時期的行政院副院長施俊吉，有公開分析，台灣未與美國達成貿易協議，觸礁有兩個可能原因：第一，是我方不願意撤銷對美豬、美牛的非關稅壁壘；第二，是我方不願意大幅調降對美國汽車的進口關稅，而擬以降低汽車貨物稅作為補償，但遭美方拒絕。

對於施俊吉的評論，國安人士表示，施俊吉是以昨天有登上美國對等關稅措施名單來談，代表已經有了解決方案，但昨天登上名單的國家，不是有解決方案，也就是說施俊吉的邏輯、脈絡與現階段談判團隊是不同的，沒有在同一條線上。

國安人士指出，施俊吉所舉的元素，就他的理解，應該不是目前談判中比較大的因素，反而是需要逐稅則來談，他強調，「倒不覺得現在有什麼卡關或觸礁」。

他說，至於其他非關稅貿易障礙要如何解決，當然是持續討論，目前確實持續在進行狀態，現在沒有所謂觸礁也沒有所謂卡關的狀態。