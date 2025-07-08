魅力爆棚卻總是單身！這「3星座」感情路比升級打怪還難

記者黃稜涵／綜合報導

你是不是也有這種朋友「工作表現亮眼、氣質出眾、談吐又有深度」，但感情卻空窗已久？《搜狐網》點名「魅力爆棚卻總是單身」的TOP 3星座，感情之路簡直比打怪還難，快來看看你或身旁的優秀朋友，有沒有上榜！

▲你身旁是不是有不少「明明超優秀卻總是單身」的朋友。（示意圖／CFP）



TOP 3：處女座



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處女座聰明、細心、超有責任感，工作上是讓人超安心的神隊友，但感情這一塊，他們也把自己搞得很累。他們在選對象的時候，超愛分析各種細節：這人有沒有未來性？價值觀合不合？生活習慣OK嗎？結果常常還沒開始愛，就已經在心裡先打了好多叉叉，因為太追求完美，反而容易錯過那些可能很適合、但不夠「理想型」的人。

TOP 2：水瓶座



水瓶真的超有想法，天馬行空又創意滿滿，是那種不按牌理出牌的天才型人物。問題是，他們的腦袋太快、思想太超前，很多人一開始會被他們的特立獨行吸引，但相處久了卻常常無法真正理解水瓶在想什麼。水瓶想找的是「靈魂共振」型的對象，光是喜歡是不夠的，還要有話聊、能懂他們的世界觀，所以即使他們條件很好，卻總在等待那個「能對頻」的人。

TOP 1：天蠍座



天蠍座的人很有魅力，神祕又有才華，常常讓人一靠近就著迷，但他們對感情真的超級小心，愛一個人之前會觀察很久很久，深怕受傷，即使心裡有感覺，也不一定會說出口，常常讓曖昧卡住就不了了之，很多人會覺得天蠍太難讀，其實他們只是太怕自己愛錯人，才不輕易敞開心房。感情對天蠍來說，是一場心理戰，也是一場長跑。