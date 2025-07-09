入職1年3月「近一半都請假」！她曬同事出勤紀錄：請假界的宗師

▲網友分享，有同事在約330個工作天內，請了162.25天假。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

「根本是請假界的宗師！」一名女子分享，她近日在協助公司整理員工出勤資料時，發現有位剛被資遣的女員工，在1年3個月內請了162.25天假，等於一半時間都請沒上班，讓她忍不住直呼是「SSR級請假傳奇」。貼文一出，掀起網友熱議。

這名網友在Dcard以「SSR級請假傳奇被資遣了」為題發文，表示她進到新公司約3個月了，剛到職時就知道有位30多歲的女同事在她入職前就在留職停薪，復職後只是偶爾露面，又突然開始神隱，「當時只覺得：『喔～這人好像滿會請假的耶』。」

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原PO說到，直到最近她幫忙整理出勤資料，才發現那位女同事根本是「請假界的宗師」，通常平均1個月上班22天，1年3個月大概是330個工作天，但該位女同事卻請了162.25天假，實際出勤不到168天。

原PO透露，那位女同事總共請了10天特休、30天病假、14天事假、6天喪假、40天生理假，其他「不知道怎麼請出來的」的假40天、留職停薪10天，以及零碎時數共58小時，而這也讓她忍不住驚呼「等於快一半都請假耶，還沒算國定假日喔，各位！她可以開課教大家『勞工權益最大化操作術』。」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「可能她就是在等資遣」、「這種我只有聽過公務人員這樣做過欸」、「你們公司居然還都准假，太神奇了」、「我們公司很多上午請假，下午才來上班，然後填加班到晚上10點」、「剛好我們公司有一個請假王，也是把病假、事假、生理假、特休請好請滿，每年幾乎有1次是車禍在家休養的假」、「生理假要怎麼請到40天，勞基法都沒說要給這麼多」。

也有人指出，「我還真的看過有前輩是這樣的，但人家是高層的親戚，主管也只能X在心裡」、「不是，公司會准假也太怪了吧！我們公司很忙，請一天都很難了」、「我覺得自己事情有做完，請假完全沒差欸？各位都那麼奴嘛」、「我也覺得個人權益下完全沒啥問題欸，除非這位同事真的請假不在的時候造成單位困擾，不然其實為什麼不能把個人權益用好用滿」、「法律規定只是底線，私人公司的假不能少給，但可以多給，遇到特殊狀況，只要老闆點頭，還可以創造例外」。

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