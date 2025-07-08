囂張男「試射霰彈槍」轟爆鄰居家　家中竟搜出168發子彈

▲陳男試射霰彈槍，導致鄰居家2樓神明廳玻璃門留下明顯彈孔。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、柯沛辰／南投報導

南投縣水里鄉一處民宅7日晚間傳出槍響，50歲陳姓毒蟲在家試霰彈槍，竟朝對面鄰居2樓住家開槍，導致鄰居神明廳留下彈孔猶如蜂窩。警方獲報後，成立專案小組並以優勢警力攻堅，最終逮獲陳嫌，並起出霰彈槍、168發彈藥及毒品，移送南投地檢署偵辦。

一位民眾7日向警方報案，稱晚間在住家1樓聽到疑似槍響，隨即上2樓神明廳查看，不料赫見陽台鋁門窗、玻璃及牆壁出現4個疑似彈孔，嚇得他趕緊打電話報警。

▲現場門窗留下4個彈孔。（圖／記者高堂堯翻攝）

集集分局獲報後，迅速成立專案小組調查。調查發現住在鄰近的陳男涉嫌重大，不僅查緝時拒不配合，還在屋內手持長槍、揮舞刀械，情勢一度緊張。

專案小組冷靜應對，一面安撫陳嫌情緒，一面聯繫其家屬進行親情喊話。當晚9點多，警方把握時機，由家屬先行進入陳宅，隨即突入成功壓制陳嫌，當場查扣霰彈槍1支、霰彈槍子彈168顆、安非他命玻璃球吸食器1組及藍波刀等違禁物品。

▲警方憑藉優勢警力攻堅突入。（圖／記者高堂堯翻攝）

經調查，陳嫌長期吸食毒品，精神狀況不穩定，與被害鄰居並無恩怨，研判是隨機試槍造成鄰宅受損，非針對特定對象。

對此，陳嫌供認不諱，唯獨對槍枝來源交代不清，但因彈藥數量驚人，警方將持續溯源，擴大追查來源，全案依《槍砲彈藥刀械管制條例》及毒品相關罪嫌送辦。

▼警方順利壓制陳嫌，當場將人逮捕。（圖／記者高堂堯翻攝）

▼警方查獲一把霰彈槍及168發彈藥。（圖／記者高堂堯翻攝）