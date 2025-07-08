鄰居窗戶爬滿蒼蠅！　女見詭異1幕報警「意外揭悲劇」

圖文／CTWANT

日本近年來因為社會結構改變，越來越多「孤獨死」事件發生，一名旅居日本的南韓女子日前發文表示，她注意到鄰居家窗戶爬滿蒼蠅，感覺不太對勁，決定人生中第一次報警，才發現屋內的人早已身亡。網友紛紛為死者哀悼，也感謝原PO的善舉。

韓媒《東亞新聞》報導，南韓網路論壇上有一名旅居日本東京的南韓女子發文分享，她看見住處附近有一戶人家，窗戶用窗簾拉起，但窗戶內爬滿蒼蠅，且已持續很長一段時間。她上網搜尋相關狀況，發現這可能是「孤獨死」的跡象，鼓起勇氣做出人生中第一次報案，而警方抵達現場後確認有一人陳屍屋內，研判的確是「孤獨死」。

這則貼文及照片不只在韓網引發熱議，也被轉發到社群平台X（前身為推特），許多日本網友紛紛留言回應，感謝女子的善舉，才讓死者不再孤獨，也有不少人留言悼念死者。

日本1973年進入高齡化社會，更在1994年進入高齡社會、2007年成為超高齡社會，人口老化快速，也因此衍生出社會問題，其中最嚴重的問題之一就是「孤獨死」。日本政府將獨自在家生活、死後8天以上才被發現，且生前一直處於社會孤立者，都歸類為「孤立死」，與孤獨死相似，不過孤立死特別強調死後8天以上才被發現。

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